Fuerteventura.- Eduardo Blasco Olaetxea (Salud y Sonrisas): “Si hay un rebrote de coronavirus, no hay flotilla de helicópteros suficiente para salir a escape de la isla”

Las listas de espera se han ampliado y los servicios están sobrecargados, advierten desde las entidades convocantes Oscar Hernandez Morales y Eduardo Blasco Olaetxea , quienes no esconden su preocupación ante un posible rebrote para el que la isla, advierten, no está preparada. Si ocurre “no hay flotilla de helicópteros suficiente para salir a escape”, denuncian. No hay datos, no se ha planificado sobre los test a turistas que no se van a poder hacer de forma masiva, no hay especialistas, no hay rastreadores para vigilar la presencia del coronavirus, explican, “a mi, discutir en estos momentos si tenemos 4 o 22 camas UMI o UCI me parece de risa. Creo que no tenemos camas…si viene una oleada será un tsunami que nos pasa por encima”.