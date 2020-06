Fuerteventura.- Ayuntamiento de Puerto del Rosario invita a asistir este domingo al Mercado Artesanal de Tetir

Los/as visitantes obligatoriamente deben llevar mascarilla, al igual que los/as artesanos/as y personal del mercado, aunque se facilitarán mascarillas a aquellas personas que no dispongan de ellas y gel hidroalcohólico para su aplicación a la entrada. Se debe respetar la distancia de seguridad recomendada de 2 metros. No se podrá tocar los artículos o alimentos expuestos y no habrá degustaciones de productos, será el/la comerciante quien ofrezca su producto.