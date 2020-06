Fuerteventura.- Antigua celebra el Dia del Orgullo LGTB con el colectivo Altihay

Ante la situación sanitaria provocada por el COVID 19, no se celebrarán actos festivos el 28 J en la calle, pero no desaprovechamos la oportunidad de sumarnos, junto con todos los ayuntamientos y el Cabildo de Fuerteventura, a la difusión de un mensaje común en el Magazine televisivo Be Free Fuerteventura – Pride & Culture que será difundido a nivel regional y en redes sociales.