Unión Europea presenta pautas y recomendaciones para levantar gradualmente restricciones de viaje y que empresas turísticas reabran

La orientación de la Comisiónde la Unión Europea tiene como objetivo ofrecer a las personas la oportunidad de descansar, relajarse y tomar aire fresco. Tan pronto como la situación de la salud lo permita, las personas deberían poder ponerse al día con amigos y familiares, en su propio país de la UE o a través de las fronteras, con todas las medidas de seguridad y precaución necesarias.









El paquete también tiene como objetivo ayudar al sector turístico de la UE a recuperarse de la pandemia, apoyando a las empresas y asegurando que Europa siga siendo el destino número uno para los visitantes.









El paquete de turismo y transporte de la Comisión incluye:





Una estrategia general hacia la recuperación en 2020 y más allá;

Un enfoque común para restaurar la libre circulación y levantar las restricciones en las fronteras internas de la UE de manera gradual y coordinada;

Un marco para apoyar el restablecimiento gradual del transporte al tiempo que garantiza la seguridad de los pasajeros y el personal;

Una recomendación cuyo objetivo es hacer que los vales de viaje sean una alternativa atractiva al reembolso en efectivo para los consumidores;

Criterios para restaurar las actividades turísticas de manera segura y gradual y para desarrollar protocolos de salud para establecimientos hoteleros como hoteles.





Para turistas y viajeros.





La Comisión busca brindar a las personas la capacidad, la confianza y la seguridad para viajar nuevamente con las siguientes medidas:





Restauración segura de la libertad de movimiento y levantamiento de los controles internos de la frontera:

La libre circulación y los viajes transfronterizos son clave para el turismo. A medida que los Estados miembros logran reducir la circulación del virus, las restricciones generales a la libre circulación deben reemplazarse por medidas más específicas. Si la situación sanitaria no justifica un levantamiento generalizado de las restricciones, la Comisión propone un enfoque gradual y coordinado que comience por levantar las restricciones entre zonas o Estados miembros con situaciones epidemiológicas suficientemente similares. El enfoque también debe ser flexible, incluida la posibilidad de reintroducir ciertas medidas si la situación epidemiológica lo requiere. Los Estados miembros deben actuar sobre la base de los siguientes 3 criterios:





epidemiológica, especialmente en áreas donde la situación está mejorando, basada en la orientación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y utilizando el mapa regional desarrollado por el ECDC;

la capacidad de aplicar medidas de contención a lo largo de todo el viaje, incluso en los cruces fronterizos, incluidas salvaguardas y medidas adicionales donde el distanciamiento físico puede ser difícil de garantizar y

consideraciones económicas y sociales, priorizando inicialmente el movimiento transfronterizo en áreas clave de actividad e incluyendo razones personales.





El principio de no discriminación es de particular importancia: cuando un Estado miembro decide permitir viajar a su territorio o a regiones y áreas específicas dentro de su territorio, debe hacerlo de manera no discriminatoria, permitiendo viajar desde todas las áreas, regiones o países de la UE con condiciones epidemiológicas similares. En el mismo sentido, cualquier restricción debe levantarse sin discriminación, a todos los ciudadanos de la UE y a todos los residentes de ese Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, y debe aplicarse a todas las partes de la Unión en una situación epidemiológica similar.





Restaurar los servicios de transporte en toda la UE mientras se protege la salud de los trabajadores y pasajeros del transporte:





Las directrices presentan principios generales para la restauración segura y gradual del transporte de pasajeros por vía aérea, ferroviaria, terrestre y fluvial. Las directrices presentan una serie de recomendaciones, como la necesidad de limitar el contacto entre los pasajeros y los trabajadores del transporte, y los propios pasajeros, reduciendo, cuando sea factible, la densidad de pasajeros.





Las pautas también incluyen indicaciones sobre el uso de equipos de protección personal, como máscaras faciales y protocolos adecuados en caso de que los pasajeros presenten síntomas de coronavirus. Las directrices también hacen recomendaciones para cada modo de transporte y exigen coordinación entre los Estados miembros a la luz del restablecimiento de las conexiones graduales entre ellos.





Reanudación segura de los servicios turísticos:





La Comisión establece un marco común que proporciona criterios para restaurar de forma segura y gradual las actividades turísticas y desarrolla protocolos de salud para hoteles y otras formas de alojamiento, para proteger la salud de los huéspedes y los empleados. Estos criterios incluyen evidencia epidemiológica; que exista suficiente capacidad del sistema de salud para la población local y los turistas; robusta capacidad de vigilancia y monitoreo y prueba y rastreo de contactos. Estas pautas permitirán a las personas alojarse de manera segura en hoteles, sitios para acampar, Bed & Breakfast u otros establecimientos de alojamiento de vacaciones, comer y beber en restaurantes, bares y cafeterías e ir a playas y otras áreas de ocio al aire libre.





Garantizar la interoperabilidad transfronteriza de las aplicaciones de rastreo:





Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, acordaron directrices para garantizar la interoperabilidad transfronteriza entre las aplicaciones de rastreo para que los ciudadanos puedan ser advertidos de una posible infección con coronavirus también cuando viajan en la UE. Esto guiará a los desarrolladores que trabajan con las autoridades sanitarias nacionales. Dichas aplicaciones de rastreo deben ser voluntarias, transparentes, temporales, de seguridad cibernética, utilizando datos anónimos, deben depender de la tecnología Bluetooth y ser interoperables a través de las fronteras, así como a través de los sistemas operativos. La interoperabilidad es crucial: los ciudadanos de la UE deben poder recibir alertas de una posible infección de forma segura y protegida, en cualquier lugar de la UE y en cualquier aplicación que utilicen. La Comisión está ayudando a los Estados miembros a encontrar la solución adecuada, de conformidad con los principios establecidos en la caja de herramientas de la UE y las orientaciones de la Comisión sobre protección de datos.









Hacer que los cupones sean una opción más atractiva para los consumidores:





Según las normas de la UE, los viajeros tienen derecho a elegir entre cupones o reembolso en efectivo por boletos de transporte cancelados (avión, tren, autobús / autocar y transbordadores) o paquetes de viaje. Si bien reafirma este derecho, la recomendación de la Comisión apunta a garantizar que los cupones se conviertan en una alternativa viable y más atractiva al reembolso de los viajes cancelados en el contexto de la pandemia actual, que también ha ejercido fuertes dificultades financieras para los operadores de viajes. Los comprobantes voluntarios deben estar protegidos contra la insolvencia del emisor, con un período mínimo de validez de 12 meses, y ser reembolsables después de un año como máximo, si no se canjean. También deben proporcionar a los pasajeros suficiente flexibilidad, deben permitir que los pasajeros viajen en la misma ruta bajo las mismas condiciones de servicio o que los viajeros reserven un contrato de viaje combinado con el mismo tipo de servicios o de calidad equivalente. También deberían ser transferibles a otro viajero.









Para empresas turísticas





La Comisión tiene como objetivo apoyar el sector turístico europeo mediante:





Garantizar liquidez para las empresas turísticas, en particular las PYME, a través de:





o Flexibilidad bajo las normas de ayuda estatal que permiten a los Estados miembros introducir esquemas, tales como esquemas de garantía para cupones y otros esquemas de liquidez, para apoyar a las empresas en los sectores de transporte y viajes y garantizar que se satisfagan las reclamaciones de reembolso causadas por la pandemia de coronavirus. La Comisión puede aprobar los regímenes de cupones muy rápidamente, previa notificación del Estado miembro interesado.





o Financiación de la UE: la UE continúa proporcionando liquidez inmediata a las empresas afectadas por la crisis a través de la Iniciativa del Instrumento de Respuesta de Coronavirus, bajo gestión compartida con los Estados miembros. Además, la Comisión ha puesto a disposición hasta 8 000 millones de euros en financiación para 100.000 pequeñas empresas afectadas por la crisis, con el Fondo Europeo de Inversiones.





Ahorro de empleos con hasta 100.000 millones de euros en ayuda financiera del programa SURE:

El programa SURE ayuda a los Estados miembros a cubrir los costos de los planes nacionales de trabajo a corto plazo y medidas similares que permiten a las empresas salvaguardar los empleos. La Comisión también apoya las asociaciones entre los servicios de empleo, los interlocutores sociales y las empresas para facilitar la actualización, especialmente para los trabajadores temporeros.





Conectando a los ciudadanos con la oferta turística local, promoviendo las atracciones locales y el turismo y Europa como un destino turístico seguro:

La Comisión trabajará con los Estados miembros para promover un sistema de cupones de patrocinio en el que los clientes puedan apoyar sus hoteles o restaurantes favoritos. La Comisión también promoverá campañas de comunicación paneuropeas que presenten a Europa como el destino turístico número uno.





Para complementar las medidas a corto plazo, la Comisión continuará trabajando con los Estados miembros para promover el turismo sostenible en línea con el Acuerdo Verde Europeo y alentar una transformación digital de los servicios turísticos para ofrecer más opciones, una mejor asignación de recursos y nuevas formas de gestionar los viajes. y flujos turísticos.





La Comisión organizará una convención europea de turismo con las instituciones de la UE, la industria, las regiones, las ciudades y otras partes interesadas para construir conjuntamente el futuro de un ecosistema turístico europeo sostenible, innovador y resistente: la Agenda Agenda Europea para el Turismo 2050 '.









Miembros del Colegio dijeron:





La vicepresidenta para promover nuestro estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, dijo: "El turismo es vital para el Mercado Único y sus cuatro libertades y un contribuyente clave para la forma de vida económica, social y cultural de la UE. También ha sido profundamente impactado. por las medidas necesarias para contener COVID-19. A medida que nuestros Estados miembros eliminan gradualmente las medidas restrictivas, estamos estableciendo las bases para reiniciar el ecosistema turístico y el Mercado Único de una manera segura y proporcionada que evitará el resurgimiento del virus dentro de la UE, mientras salvaguardamos nuestra forma de vida ".





El comisionado de Mercado Interior, Thierry Breton, dijo: “Millones de PYMES y empresas familiares que trabajan en alojamientos, restaurantes, transporte de pasajeros y agencias de viajes corren el riesgo de quiebras y pérdidas de empleos; necesitan volver a trabajar con urgencia. Estamos ayudando al turismo europeo a recuperar el rumbo mientras se mantiene saludable y seguro. Hoy proponemos un enfoque europeo común para gestionar lo que seguirá siendo una difícil temporada de verano 2020, mientras nos preparamos para un ecosistema de turismo más sostenible y digital en el futuro ".





La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, dijo: “Sabemos cuánto esperan los ciudadanos europeos con ansias de verano y viajar. Sus enormes sacrificios en los últimos meses harán posible una reapertura prudente y gradual, por ahora. Pero la desconfinación y el turismo no estarán libres de riesgos mientras el virus circule entre nosotros. Necesitamos mantener la vigilancia, el distanciamiento físico y las rigurosas precauciones de salud en todo el ecosistema de turismo y transporte para evitar la mayor cantidad posible de brotes. No permitiremos que nuestros esfuerzos se pierdan ”.





El comisario de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, dijo: "Los consumidores europeos pueden estar tranquilos: la Comisión no rebajará sus derechos de la UE para el reembolso de los viajes cancelados. Sin embargo, recomendamos que los cupones sean más atractivos para quienes eligen esta opción. Mientras tanto, la libertad de movimiento es lo que más aprecian los ciudadanos europeos. Es importante restaurar este derecho tan pronto como las circunstancias lo permitan ".





La comisionada de Transporte, Adina Vălean, dijo: “Nuestro objetivo es crear condiciones seguras en todos los modos de transporte, en la medida de lo posible, tanto para las personas que viajan como para los trabajadores del transporte. A medida que restablezcamos la conectividad, estas pautas proporcionarán a las autoridades y partes interesadas un marco estándar. Nuestra prioridad es restablecer la movilidad lo antes posible, pero solo con disposiciones claras para la seguridad y la salud ".









ANTECEDENTES:





Europa alberga un vibrante ecosistema turístico. Los viajes, el transporte, el alojamiento, la alimentación, la recreación o la cultura contribuyen a casi el 10% del PIB de la UE y proporcionan una fuente clave de empleo e ingresos en numerosas regiones europeas. 267 millones de europeos (62% de la población) realizan al menos un viaje de ocio privado por año y el 78% de los europeos pasan sus vacaciones en su país de origen u otro país de la UE.





El ecosistema turístico también ha sido uno de los más afectados por las fuertes restricciones sobre el movimiento y los viajes impuestas a raíz del brote de coronavirus. La Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé una reducción del 20% al 30% en las llegadas internacionales, lo que representa pérdidas de entre € 280 y € 420 mil millones para la industria de viajes en todo el mundo. En Europa, el verano es una temporada crucial para la industria, con un promedio de 150 mil millones de euros. Sector turístico europeo, con 360 millones de llegadas.





El paquete de hoy sigue el camino establecido por la Hoja de ruta europea conjunta publicada por la Comisión el 14 de abril en cooperación con el Consejo Europeo. La hoja de ruta proporcionó un enfoque gradual para la eliminación gradual de las medidas de contención introducidas debido al brote de coronavirus.