Primer servicio de renting de pintura del mundo lo ofrece una empresa de Fuerteventura

Fuerteventura.- PaaS (Paint as a Service) es el nuevo producto de Hermanos Paniagua Machín, un servicio que facilita a empresas y propietarios mantener sus inmuebles en perfecto estado todo el año, con cómodas cuotas, ahorro, y beneficios fiscales





El primer renting de pintura del mundo lo ofrece una empresa majorera, Hermanos Paniagua Machín, referente en la venta y distribución de pintura y líder del sector en calidad y gama de productos en Fuerteventura y Lanzarote.





Esta innovadora iniciativa empresarial se ha llamado PaaS (Paint as a Service), y consiste en un servicio continuo de pintura con interesantes ventajas para empresas y propietarios de inmuebles, a modo de ahorro en inversión, servicio de mantenimiento, comodidad, garantía técnica, e incluso beneficios fiscales.













Ante la crisis sanitaria, HPM no ha realizado ERTE y mantiene a 14 empleados en plantilla, tal y como explican Dailos y Ayoze Paniagua Machín, hermanos y responsables de la empresa. Con Paint as a Service "hemos querido dar respuesta a una necesidad que tienen muchos clientes, creando un nuevo concepto en el sector de la pintura". Se trata de "un servicio integral, algo que no existía hasta ahora y que sepamos, no ofrece ninguna otra empresa. Creemos puede ser muy interesante para muchos negocios", explica Dailos Paniagua.





Con una cómoda cuota mensual, "ofrecemos un servicio completo y continuo, incluyendo el pintado inicial y el mantenimiento posterior. El cliente se evita hacer un gran desembolso, y al final del año ahorra dinero", detallan los dos hermanos. Hermanos Paniagua Machín lanza este novedoso producto como un servicio ideal para negocios, hoteles o edificios gestionados por comunidades de propietarios, que encuentran en PaaS una fórmula sencilla para mantener sus instalaciones en perfecto estado.









Contratar un servicio de pintura cada año puede ser muy engorroso, y además "no es fácil encontrar profesionales fiables en el sector", señala Ayoze Paniagua. "Muchas veces el cliente no queda satisfecho, y por eso este servicio marca la diferencia. Nuestros técnicos seleccionan la pintura adecuada para cada superficie, y si hubiera cualquier problema o desperfecto, el servicio incluye visitar al cliente para hacer el mantenimiento".





Paint as a Service ofrece además una interesante ventaja a modo de beneficio fiscal. Mientras la compra de pintura se contabiliza habitualmente como activo en el balance de cuentas, la modalidad de renting computa al 100% como gasto, y por lo tanto supone también un ahorro.





Ventajas de Paint as a Service

Facilidad | Un único contrato y servicio adaptado al cliente.

Ahorra tiempo y dinero | En compras y gestiones.

Ventajas fiscales | El renting es un gasto deducible al 100%.

Seguridad | Nuestros técnicos eligen la pintura adecuada para cada superficie.

Garantía | Servicio continuo de mantenimiento.

Sin ataduras | El servicio finaliza en cuanto el cliente lo solicite.

Despreocúpate | Hacemos las gestiones con las aseguradoras.

24/7 | Servicio diario, todos los días del año, a cualquier hora.





HPM, empresa histórica, de referencia y comprometida





Dailos y Ayoze Paniagua Machín son los herederos de Epifanio Paniagua, fundador de esta empresa histórica que inició su andadura en 1983, y que a día de hoy cuenta con cinco puntos de venta, y distribución en toda Canarias. Cuatro de las tiendas están en Fuerteventura, en Corralejo, Gran Tarajal y dos en Puerto del Rosario (Risco Prieto y Los Pozos), y una quinta tienda en la capital de Lanzarote, Arrecife.





HPM es una empresa de referencia en cuanto a calidad de producto. Solo trabajamos con primeras marcas, con venta al por menor y al por mayor, y además contamos con una división exclusiva de pintura orientada a las Bellas Artes. Hermanos Paniagua es la tienda de pintores artísticos y graffiteros.





Por último, la empresa ha refrendado su compromiso con el empleo. En una situación tan complicada como la que estamos viviendo, mientras la mayoría de negocios ha hecho un ERTE, Hermanos Paniagua Machín ha mantenido en plantilla a todos sus empleados. "Esperamos que siga siendo así, y seguro que conseguiremos salir de esta pandemia con innovación y con el apoyo de nuestros clientes".









MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO





Paint as a Service y pedidos | 928 85 86 20





NUESTRAS TIENDAS









Puerto del Rosario

Tfno: +34 928 858 620

Calle El Cosco, 31





Pol. Ind. Risco Prieto (Puerto del Rosario)

Tfno: +34 928 300 811

Calle Aloe, 32





Arrecife (Lanzarote)

Tfno: +34 828 902 121

Calle Alcalde Gines de la Hoz, 14





Corralejo

Tfno: +34 928 535 437

Calle Jable, 1





Gran Tarajal

Tfno: +34 928 870 586

Calle Avd. De la Constitución, Esq. Vigan