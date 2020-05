PP de Fuerteventura se reúne con la asociación de comerciantes de Pájara, Altaba

En este sentido, Pérez pide que al Cabildo que genere microcréditos a las pymes porque "los ICO han sido un fracaso y no sirven para el pequeño autónomo de nuestras zonas comerciales abiertas de toda la isla", lamentó. "Los autónomos necesitan hechos y no promesas. El Cabildo se enfrenta a una crisis de liquidez por el descenso en sus ingresos y porque el Estado aún no ha autorizado el uso del superávit y del remanente", finalizó.