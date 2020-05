Jaime Siles y Ángel Díaz

«“lo profundo del tiempo” y “ahora en la senectud”

En este libro final y último sobre este poeta, hacemos un repaso de toda su obra que abarca una gran parte de su vida (hasta marzo 2020) y su producción (2019/20), temporalidad/es que cuenta/n entre el sábado 2 de marzo de 1985 en que nos conocimos en Viena hasta la actualidad y entretiempo -(1985 → 2020) treinta y cinco (35) años- han ocurrido muchas cosas y ya no somos jóvenes, como fuimos una vez; véanse las imágenes adjuntas:













Domingo 1 de octubre de 2000













Imagen fotográfica de prensa (Diario Montañés1) sobre la que el mismo Jaime me comunica por correo del 02.04.2020: «Querido Ángel: he aprovechado este confinamiento al que el Coronavirus nos tiene sometidos para dos cosas: una, para ordenar mi biblioteca, que estaba impracticable, y otra, para ponerme al día en mi correo, cosa que aún no he conseguido, pues el retraso que arrastro es de varios años.





He leído con enorme interés tus dos últimos envíos: uno, en el que estoy muy joven en una nota de prensa santanderina sobre la presentación de tu libro sobre mi obra,...» Recordando la otra mis estadías estivales en el domicilia veraniego de mis padres en Laredo y la fotografía que en una de éstas me hizo una amiga americana de hace muchos años, Martha Simon, que ignoro -después de numerosas aventuras en Italia, Suiza, Alemania, etc.- desapareció para siempre de mi vida sin dejar rastros y señales a no ser las del efímero recuerdo:









Pero sobre todo este escriba ha redactado numerosos artículos y tres (3) libros, cuyos títulos dicen: 1) Comentario semiótico a nueve poemas de Jaime Siles, (Barcelona, 1991). PPU (Promociones y Publicaciones Universitarias), 2) Evolución poética de Jaime Siles. Introducción al análisis poetológico, (Kassel, 2000). Edition Reichenberger y 3) «Más allá de los signos»: homenaje a Jaime Siles. Claves de aproximación a la vida y obra del poeta, (Vigo, 2014). Editorial Academia del Hispanismo, a los que conviene añadir este cuarto (4) y último de 2020 editado por la Editorial Verbum de Madrid.





Un Jaime Siles... en el que tratamos los tres siguientes puntos, “1. CINCO POEMAS, TRES CIUDADES Y TRES POETAS: Jaime Siles, Hart Crane y Federico García Lorca,

2. «GALERÍA DE RARA ANTIGÜEDAD» DE JAIME SILES: Poesía de la modernidad mirando hacia la Antigüedad





Arquitectura oblicua, (Barcelona, 2019), pág. 123. "f) L Fundación José Manuel Lara, Colección Vandalia, 91". Ediciones Alfar, S. A.] y cuya textualidad cuenta (las cursivas nos pertenecen): y 3. ARQUITECTURA OBLICUA: OBRA FINAL DE JAIME SILES (octubre de 2019), obra última de la que resaltamos el poema, «Impresión de uno mismo a los LX años de su edad» [en:, (Barcelona, 2019), pág. 123. "f) L Fundación José Manuel Lara, Colección Vandalia, 91". Ediciones Alfar, S. A.] y cuya textualidad cuenta (las cursivas nos pertenecen):





A los diez años

la vida la vida

me parecía me parecía

pesada como un párpado. pesada como un párpado.

A los veinte,

vegetal vegetal

como un fruto como un fruto

A los veinte,
vegetal
como un fruto
entrevisto en un sueño.





A los treinta

sentía sentía

la caricia del fuego la caricia del fuego

que habita en su interior que habita en su interior

y el suave veneno y el suave veneno

y el suave veneno
que envuelve lo terrestre.





A los cuarenta





todo empezó a des-ser. todo empezó a des-ser.

Desde entonces Desde entonces

casi he dejado de existir. casi he dejado de existir.

La sombra es la rima La sombra es la rima

que siempre me acompaña. que siempre me acompaña.

Mi cuerpo, la estrofa que ella escribe. Mi cuerpo, la estrofa que ella escribe.

Mi cuerpo, la estrofa que ella escribe.
Y su ilegible texto, mi cada vez más borroso yo.





¿Qué es lo que queda entonces ¿Qué es lo que queda entonces

debajo del no-ser? debajo del no-ser?





Sólo ésta sucia sensación de nada.









Veamos esa cadena temporal y existencial, -"A los diez años" (1) → "A los veinte" (5) → "A los treinta" (9) → "A los cuarenta" (15) → "a los LX años de su edad" (título)-, sesenta (LX) que conducen a "¿Qué es lo que queda entonces/debajo del no-ser?/Sólo ésta sucia sensación de nada" (24-26), poema que realiza un balance vivencial que se cierra y concluye con ese "nada" final tan específico y denunciador. De modo que podemos decir y afirmar que éste es el último cuarto (4) y clausurado/r-final libro que redactamos sobre la vida, devenir profesional y obra tanto creativa como crítica de Jaime Siles, documento que representa ser (según nuestra discreta opinión) una herramienta de trabajo ilustrativa, metodológica (que abre sendas e incluso se pregunta y hace preguntas, hasta al mismo Jaime) que esperemos que tanto él como el receptor sepan apreciar y utilizar.





Este libro se articula en una minuciosa –detallada, puntual, original y libérrima– exégesis de la obra poética de Siles, acompañada por la concomitante lectura de textos de dos poetas de muy diversos estilos y épocas, Hart Crane y Federico García Lorca, en un sorprendente desbordamiento interpretativo. Un libro, en fin, que se presenta como una herramienta de trabajo ilustrativa, metodológica, que abre nuevas perspectivas e incluso se interroga y pregunta al mismo Siles.

Un texto donde el lector podrá sentirse a gusto, que sabrá apreciar y del cual obtener gozoso provecho.





En Verbum2 recibimos este libro con la misma cordialidad y gratitud con que hemos incorporado a nuestro catálogo los cuatro títulos que lo preceden: Gabriel García Márquez: Cien años de eternidad (2016), La nueva fisiología del gusto (según Vázquez Montalbán) (2017), Dos escritores españoles en Marrueco y un invitado mexicano: Rafael Chirbes, Juan Goytisolo y Carlos Fuentes (2018) y Manuel Vázquez Montalbán: Recuento de una vida y una obra (1939-2003) (2019).

En estas cuatro muestras de su ensayística, así como en la treintena de libros (véase la nota del autor) y un extenso centenar de artículos publicados, Díaz Arenas se complace en acercarse a la escritura estimulado únicamente por el impulso que Lezama Lima hacía suyo: por apetito, animado por la simpatía, o sea, por una comunidad de sentimientos y valores.





La nómina de estas afinidades, además de los autores a los que se acerca en los títulos mencionados, comprenden a Antonio Machado, Federico García Lorca, el surrealista canario Agustín Espinosa, Camilo José Cela, Jorge Semprún...





En la obra total de Ángel Díaz Arenas descubrimos siempre la singularidad de su talento literario, que cultiva el ensayismo de manera muy personal y no menos docta. En su escritura se aprecia el arte de hacer confluir su vasta erudición con la sabia, viva hermenéutica a la que somete sus textos y con esa suerte de diálogo fraternal con los autores a los que se acerca.





La generosidad del ensayista se manifiesta no solo en la exhaustiva –sorprendente a veces- bibliografía y en las sustanciosas notas que acompañan al texto, puestas a disposición de sus lectores, sino –y no es menos relevante- en la riqueza de sus referencias circunstanciales, sean históricas o personales, en que inserta la vida y la obra del autor abordado, y las entrelaza participativamente con sus propias experiencias, como si quisiera entregar al lector la cálida vivencia de una aventura del conocimiento, a la vez que un paisaje enriquecido de humanidad.





Siempre he pensado que este severo señor, de pródiga bonhomía, docto catedrático, crítico y teórico literario, de regreso de múltiples lenguas, geografías y bibliotecas, de memoriosas aventuras literarias y humanas, escribe para los jóvenes, resuelto en el empeño de que nada se pierda, que no se agote la memoria.





En el libro que ponemos en manos del lector, Díaz Arenas ha querido rendir homenaje a Jaime Siles, una figura imprescindible en la poesía española contemporánea, a la vez que honrar una amistad de inteligencia y empatía compartidas. El testimonio de una afinidad que cumple treinta cinco años (35), desde que se conocieran un sábado 2 de marzo de 1985». Editor y prologuista que me comunica por correo del lunes 18.05.2020: «Todo por la excelencia de tu libro». Gracias Pío.





No olvidemos señalar los tiempos que atravesamos y que hacen a la Humanidad pagar sus culpas; veamos lo que Jaime me comunica (repetimos) por correo del 02.04.2020, “Querido Ángel: he aprovechado este confinamiento al que el Coronavirus nos tiene sometidos”, palabras a las que sumamos las que nos dice el bueno de Pío desde su claustro madrileño (15.05.2020), “Apreciado amigo, al fin la epidemia nos liberó a nuestro buen Santi, el maquetador, y hemos podido sacar adelante estas primeras pruebas”, sin olvidar las que nos comunica desde su Chile patrio Eduardo Labarca (3.05.2020): «Ángel querido amigo inolvidable: Te contesto desde Las Cruces, en el llamado Litoral de los Poetas de Chile, frente al agitado océano Pacífico.... Quedamos conectados y me comunicaré contigo “ahorita” como dicen en el trópico. Abrazo fuerte con guantes y mascarilla, vale”» 3 , lo que nos invita introducir a un invitado de honor (“Banksy” 4 ) con su graffito que dice «Banksy pinta para los ayudantes de los pacientes de “Corona”»:

















Notas





1 Guillermo Balbona (Bilbao, *1962): «La obra de Díaz Arenas sobre el poeta Jaime Siles se presenta este martes. La Cátedra Menéndez Pelayo acoge el acto académico-literario», en: El Diario Montañés, (Santander, domingo 1 de octubre de 2000), pág. 41. Gracias Guillermo por tus numerosas atenciones cántabras.





Internet. «Ángel Díaz Arenas (Sebastián Martín): Presentación de Pío E. Serrano "Alias" Verbum», en: Fuerteventura digital (sección Fuerteventura), (Fuerteventura, Puerto Rosario, 10 de febrero de 2020).





«EL ENIGMA DE LOS MÓDULOS» y «BUTAMALÓN»:













Presentación de un autor, dos libros e invitación. Recordemos que Eduardo Labarca -Santiago, 12 de agosto de *1938)- (Escritor, Periodista y Traductor chileno) fue nuestro invitado con este título: «Ernesto Che Guevara (1928-1967): 30 años después»", en: Instituto Cervantes de Múnich, (Múnich, viernes 24.X.1997). Velada: 15-19 horas. Conviene señalar que él narra este viaje a la capital bávara y su encuentro con un servidor y escriba en «Un viaje a Múnich», en: El enigma de los módulos, (Santiago de Chile, 2011), págs. 83-104. Catalonia, libro que nos va dedicado con las siguientes palabras: «Para ángel Díaz Arenas, padrino de uno de estos módulos y amigo de tantos años, con afecto Eduardo Laba… Viena, 14 de enero 2011».





4 Graffito que se titula en alemán: “Banksy malt Bild für Corona-Helfer“ («Banksy pinta para los ayudantes de los pacientes de “Corona”»); éste (Yate, Gloucestershire, *1974) es el seudónimo de un artista de arte urbano británico, conocido por su misteriosa identidad. Estuvo en el documental llamado “Salida por la tienda de regalos” (2010) pero se desconocen otros detalles de su biografía. Según un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado en marzo de 2016, Banksy podría ser Robin Gunningham, residentente de Bristol.





“Una obra del artista británico Banksy rinde homenaje a los profesionales de la salud; se instala en un hospital de Reino Unido. La misma será subastada para recabar fondos para el sistema de salud del país; según informa la agencia Press Association. Cabe destacar, que el artista titula la obra, Game Changer; la cual mide cerca de un metro y se encuentra en un pasillo del hospital de Southampton. «Gracias por todo lo que hacen. Espero que esto iluminará un poco el lugar; aunque sea en blanco y negro»; escribe el artista en una nota dirigida al personal del establecimiento”; véase la imagen contextuada: