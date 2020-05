Fuerteventura.- PP de Puerto del Rosario pide que se garantice la seguridad de los vecinos y de los trabajadores municipales

Para los populares, la instalación de mamparas no es suficiente ya que, por ejemplo, en departamentos como Servicios o Tráfico situados en las naves de Risco Prieto "a los trabajadores les han prohibido llevarse el uniforme a casa sin que ahora nadie garantice que se desinfecta y se lava esa ropa", denuncia Solana. Así, en la circular mandada por el grupo de gobierno se pide que se cambien en el puesto de trabajo pero no han habilitado zonas de vestuarios ni tampoco servicio de lavandería. "Hasta la semana pasada no tenían mascarillas", asegura Solana. "Llevamos más de 50 días en Estado de Alarmay desde personal no se han coordinado acciones que permitan a los trabajadores estar seguros en sus puestos de trabajo".