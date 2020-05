Fuerteventura.- Pilar González ya es alcaldesa de La Oliva

Fuerteventura.- Con 13 votos a favor (PSOE, Gana Ftv, En Marcha, PP y Podemos) y 8 en contra (CC y NC), prosperó la moción de censura contra el nacionalista Isai Blanco.





La recién nombrada alcaldesa toma posesión de su cargo teniendo un recuerdo a las víctimas de coronavirus, homenajeando a las fuerzas de seguridad del estado y también a Olegario Martin.





Tuvo también palabras para los servicios de limpieza, los sanitarios y quienes han trabaja do para los más necesitados. Y especialmente a "las heroínas", las mujeres del departamento de Servicios Sociales. Agradeció también su apoyo a los censurantes y tendió la mano a quienes pasan a la oposición para salir adelante ante esta situación provocada por el Covid.





Recuperación económica y atención social serán los ejes que motiven su acción de gobierno. Pretende convertir La Oliva en destino de referencia con desarrollo turístico de calidad y sostenible. "No me mueve el afán por ocupar un sillón, lo único que me mueve es mi amor por este municipio".





Hizo frente a las críticas de quienes le acusan de acceder al bastón de mando por intereses personales y aseguró "no me mueve el afán por ocupar un sillón, lo único que me mueve es mi amor por este municipio".





Para finalizar, reivindicó la labor de su padre, Domingo González Arroyo, quien después de 24 años de gobierno en el Ayuntamiento norteño consiguió que el municipio "pasara de una foto en blanco y negro a una en color”, subrayó.





Pilar González, tuvo en su discurso referencias a Churchill, Unamuno y también a Adolfo Suárez de quien distinguió su capacidad de “concordia” como valor de gobierno que espera promover.













Con información de Cope Fuerteventura