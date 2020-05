Fuerteventura.- El ICHH despliega un nuevo punto de donación en Morro Jable

Fuerteventura.- El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, despliega a partir de hoy un nuevo punto de donación en el municipio de Pájara

El dispositivo se encuentra en las instalaciones del Centro de la Tercera Edad de Morro Jable, situado en la calle Marcona, número 34, junto al Mercado.

El equipo del ICHH atenderá a donantes hoy lunes y mañana martes en horario de tarde, de 15:45 a 19:45, mientras que de miércoles a viernes en horario será de mañana, entre las 9:45 y l a s 13:45 horas.

Los donantes deben solicitar cita previa, con el fin de garantizar el cumplimiento de las necesarias medidas de seguridad, evitando aglomeraciones y tiempos de espera. El formulario de cita previa está en la portada del sitio web www.efectodonacion.com . Una vez solicitada, la cita será confirmada mediante llamada telefónica. Antes de acudir a donar, las personas interesadas en hacerlo pueden revisar la información contenida en las pestañas de “Información” y “Protocolo” en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden donar sangre durante el tiempo que dure la transición hacia la nueva normalidad.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.