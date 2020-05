Fuerteventura.- Antigua permite el uso responsable y seguro de sus playas desde el lunes 25 de Mayo

Debido a la crisis del coronavirus, actualmente no existe una afluencia masiva de turistas a las playas, afirma la concejala de área, Deborah Edgington, por lo que no consideramos necesaria ahora la colocación de mamparas, cuadrículas u otros elementos para delimitar el espacio. No obstante, añade Edgington, las medidas anunciadas irán siendo modificadas según lo precise el avance del desconfinamiento.