Fuerteventura.- AM-CC abandona el grupo institucional de whatsapp por “faltas de respeto” de Blas Acosta

Fuerteventura.- Las tensas relaciones que mantienen AM-CC y el gobierno del Cabildo de Fuerteventura se han evidenciado tras la salida de los nacionalistas del grupo institucional de whatsapp que mantienen los consejeros de la primera institución para abordar asuntos del Pleno y en el que el presidente, Blas Acosta, mostró -tras la publicación de una nota de prensa por parte de AM-CC-, una falta de r espeto grave que “no solo no retiró sino que reiteró” y que provocó la salida de los nacionalistas de este canal de comunicación, según ha desvelado la portavoz nacionalista. Lola García Martínez asegura que “hasta que él no retire esa falta o ese insulto que nos hizo, nosotros no estamos dispuestos a entrar en un grupo que, insisto, es oficial”.





Parecía que el posterior encuentro con el consejero de Hacienda, Manuel Hernández, había servido para calmar los ánimos pero lo cierto es, confiesa, que desde entonces sólo llegan comunicados por correo electrónico. Lamenta que a pesar de haber tratado de tender puentes desde el inicio del estado de alarma y de haberse puesto a disposición del gobierno, lo cierto es que “no se ha contado con la oposición” hasta ahora y la tendencia, al parecer, seguirá siendo la misma.





La portavoz afirma que en unas declaraciones públicas, Acosta anunció la próxima presentación, en estos días, del Plan de recuperación económico-financiera para Fuerteventura “con o sin apoyo de la oposición”.





Un documento que ni siquiera “hemos visto” lo que evidencia “su actitud”, recalca. Con respecto a la gestión que se ha realizado por parte del Cabildo durante el estado de alarma, la portavoz nacionalista asevera que en una crisis sanitaria “quien tiene que hablar no son los políticos, son los sanitarios……..es gracias a ellos que nos ha ido bien, ellos son los que han ido marcando la pauta y no se les ha dado el protagonismo que tienen que tener”.





Si bien ha valorado de forma positiva la diligencia con que la institución se ha conducido a la hora de adquirir material sanitario para Canarias también ha mostrado dureza por los comunicados “que digan la verdad, no eran los 50.000 test para Fuerteventura, no confundamos a la sociedad y ahí es cuando la gente empieza a dudar, cuando tu no eres transparente en todas las cosas, en una crisis tan potente como ésta es cuando a la ciudadanía más miedo le da”.