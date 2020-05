El PP vuelve a pedir al Estado que permita el uso del superávit para evitar la ruina de los ayuntamientos

Finalmente, Enseñat lamenta que los ayuntamientos no hayan dado a la oposición información sobre la caída de las previsiones de ingresos tal y como han hecho en otras islas. "No pueden pedirnos que rememos en la misma dirección si no existe la transparencia y la lealtad", asegura. "Independientemente de nuestras siglas y colores, tenemos que buscar fórmulas que permitan frenar esta crisis y para eso, es necesario convocar a todos los grupos municipales y darles información para que planteemos entre todos soluciones viables sin crear expectativas en los ciudadanos y sectores".