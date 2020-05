Blas Acosta confía en rápida recuperación del turismo en Fuerteventura una vez implantadas medidas sanitarias adecuadas

Fuerteventura tiene muchas posibilidades de convertirse en el destino del primer vuelo con turistas que porten el pasaporte sanitario Hi Card Health para certificar estar libres de virus y garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad de las per sonas residentes en la isla.





El presidente del Cabildo confía en que los datos positivos que evidencian la escasa presencia del virus detectada en la isla, que permanece con un único caso activo de la enfermedad, un total de 44 casos acumulados y ningún fallecimiento, sean suficientes para lograr la inmensa publicidad gratuita a nivel internacional que supondría para el destino recibir este primer vuelo.





Acosta anuncia que no estaría solo ocupado por turistas sino tamibién por personal sanitario y de otra índole que comprobaría sobre el terreno las bondades de la isla como destino seguro por sus singulares condiciones, escasa densidad de población, y amplios márgenes para disfrutar de las playas y del ocio sin peligro de contacto.





Para ello, insiste el presidente, hay que esperar a que haya un marco sanitario claro, homogéneo y específico, que con el pasaporte sanitario permita iniciar la actividad con garantías. En ese momento, afirma, “Fuerteventura recuperaría en muy muy breve tiempo el 70% del turismo que tenía antes del decreto del estado de alarma”.





En caso de un rebrote masivo del virus, el dirigente insular asegura que la isla estaría preparada para hacer frente y afirma que cumple con los ratios de UCI establecidos por el Ejecutivo central para cambiar de fase “con 22 unidades de forma directa para poder utilizarlas y dos más de clínicas privadas”.





Anuncia también la próxima incorporación de varios ventiladores hasta superar la treintena y, sobre todo, la capacidad de reacción con la posible incorporación de 12.000 camas extra que podrían habilitar los establecimientos hoteleros que se han ofrecido y la posibilidad, llegado el caso, de contar con maquinaria indicada para hacer hasta 500 test al día.





En este punto, Acosta tuvo duras palabras contra los nacionalistas a quienes acusó de llevar al abandono al ámbito sanitario y reclamar durante la pandemia “aquello que no han sido capaces de atender en los últimos 28 años”.





De forma paralela, el Cabildo trabaja en el documento económico financiero dirigido a dinamizar la economía en la isla donde “entre 20.000 y 22.000 personas a día de hoy no tienen actividad”. Una cifra que incluye a los empleados relacionados con las 1581 empresas majoreras que han presentado ERTE.





Unas cifras que evidencian la complicada situación que se avecina y para que el Cabildo ya ha anunciado la inversión de más de 6 millones de euros en obra pública dirigida a crear empleo. Blas Acosta también ha tenido palabras de recuerdo para el joven Lucas Vargas que fallecía este fin de semana sin informe de dependencia desde hace dos años y ha destacado la necesidad de seguir implementando infraestructuras y personal sanitario, no con palabras “que no me fío sino que se plasme en una ficha sanitaria y el acuerdo con el gobierno”.