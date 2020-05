Unidad sindical para un pacto del Turismo en Canarias

Un pacto del Turismo en Canarias, es lo que promueven los sindicatos UGT, USO, Intersindical Canaria y Sindicalistas de Base para lograr establecer la unidad de acción con el objetivo de hacer frente a la crisis en el sector derivada del covid 19.





El gran ausente ha sido CCOO en una decisión que no se ha entendido desde UGT Canarias como reconoce Francisco González del Sector de Hostelería de la Federación de Servicios M ovilidad y Consumo de Canarias.





Sobre la mesa, medidas para garantizar el empleo, iniciativas para que los empleados del sector no pierdan poder adquisitivo “en demasía, que no terminemos el camino con una pobreza severa”, propuestas para que la situación y las decisiones que se adopten para tratar de encauzarla “no nos lleve a no recuperarnos en derechos laborales porque esto puede tener una repercusión de seis o siete años”, recalca.