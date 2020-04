Fuerteventura.- PP presenta "medidas por Puerto del Rosario" con el objetivo de trabajar unidos para salir de la crisis Covid19

"Puerto del Rosario es una de los municipios más afectados por la crisis Covid. A los 4.000 parados que teníamos antes de la pandemia, tenemos que sumar ahora las 2.482 trabajadores afectados por ERTES que aún no han cobrado su prestación", asegura el portavoz, Ignacio Solana.

En este sentido, el PP ha propuesto la Creación de líneas de ayudas

directas en el pago de alquiler, impuestos municipales y factura de suministro a todas aquellas empresas y familias afectadas por la crisis. "Medidas que debemos tener preparadas pero no anunciarlas hasta que el Registro pueda funcionar al 100 por 100 porque ahora mismo está saturado por falta de personal y las personas que quieren solicitar una ayuda no pueden presentar la documentación porque no tenemos registro electrónico. Es una irresponsabilidad hacer anuncios sin tener medios", reprocha Ignacio Solana.