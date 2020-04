Fuerteventura.-Pleno de La Oliva se reúne jueves 23 Abril para debatir aplazamiento de todos los tributos y tasas municipales del 2020

Este pleno es necesario pues, "de no aprobarse esta medida, los cobros seguirían su curso y se cargarían recibos a vecinos y empresas la próxima semana", explicó el concejal de Economía y Hacienda





La Oliva, a 21 de abril de 2020. El Ayuntamiento de La Oliva ha convocado a todos los concejales y grupos de la Corporación para participar en el pleno municipal que se reunirá en sesión extraordinaria, a partir de las 9:00 horas de este jueves día 23 de abril, con el objeto de debatir como punto único del orden del día el aplazamiento de todos los impuestos, tributos y tasas municipales del presente ejercicio.





El concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez, explicó que "este pleno es necesario para formalizar el aplazamiento de los impuestos de este año, tal y como había anunciado este grupo de gobierno desde el inicio del confinamiento", pues de no aprobarse la medida, añadió, "los procesos de cobro seguirían su curso, y se cargarían recibos a vecinos y empresas a partir de la próxima semana".





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, declaró que la suspensión de impuestos "forma parte del paquete de medidas en que estamos trabajando para ayudar a vecinos y empresas afectados por la parálisis económica que está provocando la pandemia". De aprobarse la propuesta, "los impuestos se aplazarán hasta el último tramo del año". El Ayuntamiento de La Oliva trabaja también "en la fórmula que nos permita bonificar los impuestos, es decir, aplicar descuentos dentro de las posibilidades presupuestarias de la institución", señaló el alcalde, y adelantó que "próximamente informaremos también sobre los detalles de las subvenciones para autónomos y empresas que se están preparando".





Los impuestos, tasas y tributos cuyos periodos de cargo serán debatidos para su aplazamiento este jueves son, entre otros, el IBI, la Tasa de Basura Domiciliaria, los IVTM (impuesto de vehículos), la Tasa por Rótulos, la Tasa por Ocupación de Mesas y Sillas, la Tasa por Cajeros, la Tasa por Basura Industrial, o la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras.





Cabe aclarar que el aplazamiento de los impuestos se refiere únicamente a los correspondientes al presente ejercicio de 2020, y no a los pagos fraccionados que han solicitado particulares y empresas en años anteriores. Esto es así porque el Decreto de Alarma no permite legalmente aplicar sus condicionantes de manera retroactiva, por lo que resulta imposible aplazar o anular estos pagos. En estos casos, "que afortunadamente no son demasiados", explicó Rodríguez, "los deudores tienen la posibilidad de devolver los recibos que les lleguen si no pudieran hacerles frente, y el Ayuntamiento no aplicará recargos por ello".









Medidas de distanciamiento y pleno online





Considerando la particular situación derivada del Decreto de Alarma, y con el objeto de mantener la distancia de seguridad sanitaria en el pleno, los concejales asistentes se distribuirán entre la mesa del salón y los asientos del público.





Con respecto al público, el Ayuntamiento de La Oliva invita a las personas interesadas a seguir el debate a través de Internet, conectando con el canal institucional de YouTube que emitirá la sesión plenaria en directo, a través del siguiente enlace: