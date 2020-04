Fuerteventura.- La Paradoja de esta Pandemia

Fuerteventura.- “Si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer el resultado de un ciento de batallas”, (Sun Tzu, s. V a.C.)





A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica para crear una vacuna que frene la propagación del coronavirus, lo cierto es que todavía hay muchos interrogantes sobre esta nueva enfermedad: sus efectos sobre el organismo, mutaciones del virus, si los pacientes que la superen serán inmunes y durante cuánto tiempo… Por lo tanto, el desconocimiento sobre este “enemigo común” nos sitúa en una posición de debilidad en el campo de batalla que exige de una respuesta inmediata, única y coordinada.





Para ello, es vital que nuestros políticos comprendan que la presente situación requiere dejar a un lado las discrepancias ideológicas y realizar un esfuerzo conjunto para encontrar esos puntos convergentes a partir de los cuales el trabajo en común es posible.





pacto insular impulsado por nuestro Cabildo y elaborado por un comité técnico multidisciplinar integrado por todos los ayuntamientos y sectores sociales y económicos de nuestra isla. Los efectos del Covid-19, calificados por el FMI, en términos del PIB, como los peores desde la guerra civil española, exigen que esta respuesta se concrete en unimpulsado por nuestro Cabildo y elaborado por unintegrado por todos los ayuntamientos y sectores sociales y económicos de nuestra isla.





pacto, consensuado por todos y construido sobre la base de un diagnóstico previo y específico para nuestra isla, debe ser el marco que establezca los objetivos y estrategias para Fuerteventura en los próximos años, dedicando especial atención al desarrollo de los sectores primario y secundario. Este, consensuado por todos y construido sobre la base de undebe ser el marco que establezca los objetivos y estrategias para Fuerteventura en los próximos años, dedicando especial atención al desarrollo de los sectores primario y secundario.

El confinamiento no puede ser indefinido pero no podemos permitir que el tsunami provocado por el Covid-19 nos lleve a tomar decisiones precipitadas fruto del miedo y la no planificación.





Con este escenario es vital este pacto insular para garantizar primero la seguridad sanitaria de los majoreros y planificar una desescalada gradual y de acuerdo con las recomendaciones técnicas. Apoyar la apertura de la isla hacia el exterior en estos momentos sería una decisión precipitada e irresponsable. Hasta el momento desconocemos el número real de infectados en la isla, siguen sin aplicarse test suficientes, sabemos que nuestro sistema sanitario no está equipado para responder ante un posible repunte,…Con este escenario es vital estepara garantizar primero la seguridad sanitaria de los majoreros y planificar una desescalada gradual y de acuerdo con las recomendaciones técnicas. Apoyar la apertura de la isla hacia el exterior en estos momentos sería una decisión precipitada e irresponsable.





Juntos podemos transformar nuestras debilidades en fortalezas. Frente a la incapacidad de las instituciones y organismos internacionales y nacionales para frenar un problema global, el papel de las administraciones locales en esta pandemia adquiere, hoy más que nunca, especial relevancia. Su cercanía al ciudadano permite que las nuevas medidas debidamente planificadas se apliquen de forma inmediata y respondiendo a las necesidades reales y singulares del territorio.





El papel del Cabildo Insular de Fuerteventura, en consonancia con nuestros ayuntamientos y centros de salud es fundamental y una oportunidad única para demostrar que la gestión local sigue siendo imprescindible dentro de la globalidad.





Desde Contigo queremos manifestar nuestro apoyo a las instituciones locales para lograr una respuesta única y coordinada que nos haga más fuertes en nuestra lucha frente al Covid-19 y nos permita trabajar por un horizonte común: “El bienestar presente y futuro de todos los majoreros”.