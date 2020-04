Fuerteventura.- Concejalía Seguridad Ciudadana de La Oliva garantiza seguridad del personal con 8.000 mascarillas FFP2 y demás equipos de protección

Fuerteventura.- Durante el confinamiento, el Ayuntamientode La Oliva ha adquirido suministros de guantes de nitrilo y demás material específico para Bomberos, Policía Local, socorristas y Protección Civil. El personal de limpieza dispone de 12.000 litros de hipoclorito para la desinfección de espacios públicos

La Oliva, a 24 de abril de 2020. En un escenario complicado para abastecerse de material de protección y seguridad frente al Covid-19, el Ayuntamiento de La Oliva ha conseguido los suministros necesarios para que los cuerpos de Seguridad y Emergencias, así como los Servicios de Limpieza, hayan podido desarrollar su labor con todas las garantías durante el Estado de Alarma.

Así lo explicó el concejal de Seguridad Ciudadana y de Obras y Servicios, Oliver González, detallando que "desde que el inicio del confinamiento, el ayuntamiento ha comprado equipos EPI como 8.000 mascarillas FFP2, 200 monos de trabajo y un pallet con miles de guantes de nitrilo que utilizan la Policía Local, bomberos, Protección Civil, socorristas, y los servicios de limpieza. Además, a los operarios de limpieza y bomberos se les ha dotado de equipamientos de protección específicos para desarrollar su labor".

En cuanto a las labores de desinfección, Oliver González detalló que Obras y Servicios está trabajando cada día con cuatro cuadrillas y vehículos para desarrollar el hidrolavado en los barrios y pueblos del municipio, desinfectando los espacios públicos más transitados, como paradas de guaguas, supermercados, farmacias, contendores de basura, cajeros, etc.", y que para ello "hemos adquirido 12.000 litros de hipoclorito, como producto desinfectante, y dos pallet de lejía".





También explicó que los espacios de trabajo en las instalaciones municipales se desinfectan cada día por parte de los Servicios de Limpieza, y además se ha provisto al personal de desinfectante de manos, adquiriendo media tonelada de este producto.





"No ha sido fácil conseguir todo este material, porque hay un desabastecimiento general no sólo aquí, sino en todo el mundo, y también por el incremento de precios que nos ha obligado a ser muy cuidadosos para conseguir material homologado y a unos importes razonables". Al fin y al cabo, declaró el concejal, "no deja de ser dinero de todos los vecinos y vecinas".





Oliver González agradeció y reconoció una vez más el trabajo que realizan los cuerpos de Seguridad y Emergencias, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y socorristas, así como todo el personal de limpieza, "pues todos ellos acuden cada día a su puesto de trabajo exponiéndose al contagio, para que los demás estemos más seguros".









CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CIUDADANA "La Oliva Nos Une"

Actualizado a 14/4/2020





El Ayuntamiento de La Oliva ha activado una serie de medidas para hacer frente a la situación que vivimos como consecuencia de la pandemia del Covid-19, actuando conjuntamente desde las distintas áreas y concejalías para llegar a todos los ámbitos y sectores del municipio.





Para mayor facilidad a la hora de contactar con esta institución, y así acceder a los servicios municipales durante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento de La Oliva ha iniciado una campaña de información ciudadana "La Oliva Nos Une".





Porque lo más importante de La Oliva son sus vecinos. Juntos, con esfuerzo y solidaridad, saldremos de esta.





Toda esta información y las noticias del Ayuntamiento de La Oliva se encuentran en la web municipal, www.laoliva.es , en el apartado 'Noticias', y en las redes sociales corporativas:





- Twitter e Instagram: @AytoLaOliva





#LaOlivaNosUne





ATENCIÓN AL PÚBLICO





Contacto por teléfono: 928861904

Por correo electrónico: informacion@laoliva.es .





También es posible realizar trámites con firma electrónica en la web municipal, www.laoliva.es , en al apartado "Ayuntamiento Online".





SEGURIDAD Y EMERGENCIAS





Emergencias covid-19: 900 112 061

Otras emergencias: 112 o Policía Local 928 866 107





La Policía Local de La Oliva patrulla el municipio y colabora estrechamente con la Guardia Civil y el Regimiento Soria 9 para mantener la seguridad en el municipio y hacer cumplir las normas durante el Estado de Alarma.





También permanecen activos, como servicios esenciales, los cuerpos municipales de Seguridad y Emergencias, Bomberos, Protección Civil y Socorristas.





IMPUESTOS Y TASAS





Aplazados impuestos, tasas, tributos y embargos

Recaudación: 828 691 212 / tributos@laoliva.es





Durante el Estado de Alarma, el ayuntamiento aplaza todos los cobros de tasas, impuestos y embargos, siendo el objetivo no girar ningún recibo hasta finales de año. La institución trabaja también en fórmulas para bonificar los máximos impuestos posibles, y en subvenciones específicas para empresas, pymes y autónomos.





LIMPIEZA Y RESIDUOS





Horario ampliado para depositar residuos domiciliarios, de 18:00 a 24:00 horas.





Limpieza y desinfección de los espacios públicos, especialmente aquellos más transitados durante la alarma, como centros de salud, consultorios médicos, supermercados, farmacias, cajeros, calles y aceras.





SERVICIOS SOCIALES





Concejalía de Bienestar Social: 928 86 84 40





Atención telefónica a los usuarios y tramitación de nuevas solicitudes de ayudas. Coordinación con voluntarios de Protección Civil para atender a personas que no pueden salir de su domicilio, como mayores, dependientes o con medidas sanitarias, asistiéndoles para hacer las compras en supermercados y farmacias. Habilitado un albergue provisional para personas sin hogar.













CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CIUDADANA "La Oliva Nos Une"

Actualizado a 14/4/2020





El Ayuntamiento de La Oliva ha activado una serie de medidas para hacer frente a la situación que vivimos como consecuencia de la pandemia del Covid-19, actuando conjuntamente desde las distintas áreas y concejalías para llegar a todos los ámbitos y sectores del municipio.





Para mayor facilidad a la hora de contactar con esta institución, y así acceder a los servicios municipales durante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento de La Oliva ha iniciado una campaña de información ciudadana "La Oliva Nos Une".





Porque lo más importante de La Oliva son sus vecinos. Juntos, con esfuerzo y solidaridad, saldremos de esta.





Toda esta información y las noticias del Ayuntamiento de La Oliva se encuentran en la web municipal, www.laoliva.es , en el apartado 'Noticias', y en las redes sociales corporativas:





- Twitter e Instagram: @AytoLaOliva





#LaOlivaNosUne





ATENCIÓN AL PÚBLICO





Contacto por teléfono: 928861904

Por correo electrónico: informacion@laoliva.es .





También es posible realizar trámites con firma electrónica en la web municipal, www.laoliva.es , en al apartado "Ayuntamiento Online".





SEGURIDAD Y EMERGENCIAS





Emergencias covid-19: 900 112 061

Otras emergencias: 112 o Policía Local 928 866 107





La Policía Local de La Oliva patrulla el municipio y colabora estrechamente con la Guardia Civil y el Regimiento Soria 9 para mantener la seguridad en el municipio y hacer cumplir las normas durante el Estado de Alarma.





También permanecen activos, como servicios esenciales, los cuerpos municipales de Seguridad y Emergencias, Bomberos, Protección Civil y Socorristas.





IMPUESTOS Y TASAS





Aplazados impuestos, tasas, tributos y embargos

Recaudación: 828 691 212 / tributos@laoliva.es





Durante el Estado de Alarma, el ayuntamiento aplaza todos los cobros de tasas, impuestos y embargos, siendo el objetivo no girar ningún recibo hasta finales de año. La institución trabaja también en fórmulas para bonificar los máximos impuestos posibles, y en subvenciones específicas para empresas, pymes y autónomos.





LIMPIEZA Y RESIDUOS





Horario ampliado para depositar residuos domiciliarios, de 18:00 a 24:00 horas.





Limpieza y desinfección de los espacios públicos, especialmente aquellos más transitados durante la alarma, como centros de salud, consultorios médicos, supermercados, farmacias, cajeros, calles y aceras.





SERVICIOS SOCIALES





Concejalía de Bienestar Social: 928 86 84 40





Atención telefónica a los usuarios y tramitación de nuevas solicitudes de ayudas. Coordinación con voluntarios de Protección Civil para atender a personas que no pueden salir de su domicilio, como mayores, dependientes o con medidas sanitarias, asistiéndoles para hacer las compras en supermercados y farmacias. Habilitado un albergue provisional para personas sin hogar.