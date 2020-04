Fuerteventura.- Claudio Gutiérrez ( PP ): “Toca arrimar el hombro, pero para eso tenemos que estar cerca”

El Partido Popular de Fuerteventura tendió ayer una mano al equipo de gobierno insular para hacer frente a esta situación sobrevenida que va a requerir, destaca su portavoz en la primera institución, Claudio Gutiérrez Vera , “prudencia, sensatez y unión”.





Hasta ahora los populares han ejercido una oposición silenciosa dejando trabajar al gobierno en estas circunstancias imprevisibles pero no dudan en modificar su proceder si el equipo continúa “actuando solo”.





Es preciso, insiste Gutiérrez, que exista una coordinación no solo con la oposición sino también con los ayuntamientos y con todos los sectores implicados porque no puede ir cada entidad anunciando distintas medidas por su cuenta, que a veces se superponen o no son realistas, para justificar que se está actuando y ofreciendo soluciones.





De esta manera, aboga por la unidad, por la coordinación y por el asesoramiento de expertos que puedan contribuir a planificar de forma integral la vuelta a la nueva normalidad aunque, advierte, “está claro que tendremos que reinventarnos” e incentivar la construcción y el sector primario hasta que el turismo se recupere.





Para ello, en la sesión extraordinaria de pleno celebrada ayer en la que se acordó una modificación presupuestaria por valor de 1,7 millones de euros, los populares presentaron un ambicioso paquete de propuestas en distintos ámbitos e instaron a la creación de mesas de trabajo. Finalmente, se decidió por crear una única mesa para la que todavía no hay fecha.