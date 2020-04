Fuerteventura.- CEIP Pablo Neruda recuerda que para entender el autismo “solo se necesita amor” y llama a vestirse de azul

Fuerteventura.- Con motivo de la celebración hoy 2 de abril, del día mundial del autismo, los docentes del CEIP Pablo Neruda han promovido un video en las redes sociales con el objetivo de visibilizar este transtorno que no tiene una condición visible y, por lo tanto, no resulta evidente para quienes no están familiarizados con la enfermedad.





En el audiovisu al se destaca que para entender el autismo “solo se necesita amor” y también se recuerda a estos alumnos que “sin su pieza, el puzle no está completo”.





Según explica la maestra de Necesidades Especificas Apoyo Educativo del centro, Jenifer González, estos días de confinamiento son especialmente duros para ellos “que necesitan salir para autorregularse” por lo que hace un llamamiento a la ciudadanía para vestirse de azul y que los aplausos de hoy, a las 20:00, se dirijan a las personas con Trastornos en Espectro del Autismo.