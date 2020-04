Fuerteventura.- Cecilia Krull, cantante del tema principal de la serie ‘La Casa de Papel’, en directo en la Agenda Cultural del Cabildo

La Agenda Cultural de Cabildo de Fuerteventura emitirá en directo este viernes 24 de abril, a partir de las 17.00 horas, una masterclass de canto de Cecilia Krull una de las cantantes más reconocidas del panorama nacional con My Life Is Going On, tema de cabecera de la exitosa serie La Casa de papel.





El taller se adentra en los secretos del canto, desde la homogeneidad en la voz, la afinación, cómo mejorar y aumentar el registro, el tempo, la sonoridad, la interpretación o la improvisación, y está destinado a cualquier persona que quiera mejorar sus capacidades vocales sin importar su nivel, así como el funcionamiento de la respiración.





El consejero de Cultura de Cultura y Patrimonio histórico del Cabildo, Andrés Briansó, agradece a la Asociación Mousikê por “seguir apostando por el arte, sobre todo en tiempos de incertidumbre para el sector cultural como los que estamos viviendo” y aseguró que desde la Consejería se seguirán apoyando “los proyectos culturales locales y nacionales, ahora más que nunca, porque la cultura es un derecho y el arte un trabajo que debemos dignificar”, explicó.





El taller musical de Cecilia Krull se repetirá en diferido el sábado y el domingo a la misma hora.