Excelfuert valora muy positivamente la gestión de la crisis sanitaria del Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamientos, apoya la propuesta del cabildo dirigida a simplificar los trámites para la rehabilitación turística como medida de generación de empleo y propone un plan de contingencia turístico-sanitario que permita potenciar la marca “Fuerteventura segura y sanitariamente Fuerte”.





Después de un mes de confinamiento es importante que hagamos un balance de la situación y perspectivas a corto plazo con la finalidad de aportar más ideas para la búsqueda de soluciones. Como objetivo principal, las soluciones han de ser para la erradicación del COVID 19, sin duda. Pero no podemos obviar la importancia de encontrar salidas a la delicada situación económica y laboral generada a causa del Estado de Alarma y consecuente Orden de cierre de establecimientos, restauración, alojamiento y ocio.





Científicos/as, representantes institucionales y empresariales notifican que las Islas Canarias y en particular Fuerteventura, se encuentran en una situación muy ventajosa en cuanto a las estadísticas y la curva de evolución de la pandemia. Esto, tanto por sus condiciones climatológicas de temperaturas medias como por su situación geográfica ultraperiférica y de lejanía con respecto al continente europeo y su situación de insularidad. Estos factores actúan como barrera y en cierto grado nos blindan ante la propagación de este u otros futuros virus.





A toda esta situación de privilegio le tenemos que sumar la buena gestión de las instituciones majoreras, Cabildo y Ayuntamientos, cuerpos de seguridad del Estado y equipo sanitario. Cabe destacar la actitud de responsabilidad y preocupación de la sociedad majorera mostrando riguroso respeto y acato a la confinación, así como el trabajo de los sectores que ofrecen el mantenimiento de los servicios mínimos.





El Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamientos de la Isla han comunicado sus acciones preventivas, tales como la dotación de equipos sanitarios (respiradores, mascarillas, EPIs…), habilitación de espacios para la atención de un posible rebrote del virus. En este sentido valoramos positivamente todas estas gestiones al mismo tiempo que los animamos para que sean firmes a la hora de exigir que Fuerteventura cuente inmediatamente con los medios económicos necesarios.





Es imprescindible dejar nuestra isla equipada sanitariamente, con los materiales y recursos humanos necesarios para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo. Es importante dar una imagen al mundo de que Fuerteventura es un destino seguro ante cualquier emergencia sanitaria.





A todas estas gestiones cabe añadir las acciones empresariales del sector turístico, principalmente el hotelero, extra hotelero y de ocio. Siendo el sector más perjudicado en esta crisis, está desarrollando acciones para que haya continuidad en la promoción de Fuerteventura y que siga activa y viva en el mercado. Labores que consisten, entre otras, en la adaptación de precios a la actual baja demanda, respeto de precio y condiciones de las reservas que han sido canceladas durante estos meses para poder ser reutilizadas en otras épocas de este mismo año y, por supuesto, el esfuerzo por una captación de nuevos clientes.





Todas estas operaciones especiales de promoción se están realizando en coordinación con todos los Tour Operadores tradicionales que actualmente operan en nuestra isla, quienes también padecen esta crisis y están en la necesidad de volver a la normalidad lo antes posible.





El sector empresarial turístico agradece las medidas económicas adoptadas por las diferentes instituciones gubernamentales, como pueden ser el diferimiento de los pagos de tributos municipales, insulares o autonómicos.





Dichas medidas facilitan hasta seis meses desde la declaración de situación de alarma del país (sin intereses) e incluso, casos como el del Ayuntamiento de Pájara, de hasta 3 años que nos ayudarán a reparar los graves perjuicios económicos que tendremos que afrontar.





No cabe duda de que esta isla está colmada de belleza, tranquilidad, gente maravillosa y playas espectaculares. Pero ahora urge pedir a nuestros gobernantes seguir trabajando en crear un producto que refleje a una Fuerteventura segura y sanitariamente fuerte, que seamos un destino preparado ante cualquier rebrote o emergencia sanitaria futura.





Tenemos que vender esta imagen a los países de nuestros mercados emisores a través de la Tour Operación para que estas campañas promocionales del sector del alojamiento y la turoperación tengan un efecto real.





A colación, para que el Gobierno de España, desde Madrid, considere seriamente la posibilidad de abrir paulatinamente los destinos turísticos con más garantías sanitarias, como podría ser nuestro caso. Esta reapertura paulatina también debe aplicarse a los ERTES.





Sería necesario que los trabajadores/as se incorporaran progresivamente desde los servicios mínimos para el inicio de la reapertura hasta la total reincorporación de toda la plantilla acorde a los niveles de ocupación. Desde aquí seguimos animándolos y apoyándoles porque nos consta que ya se están haciendo gestiones desde el Gobierno de Canarias en este sentido.





Un Plan de Contingencia Turístico Sanitario podría ser el instrumento en el cual se pueda prever un sistema progresivo de apertura del sector turístico, compromiso de instar al Estado a que no condicione la finalización de los ERTEs por fuerza mayor a la finalización del estado de alarma sino poder ampliarlo para adecuarlo a la recuperación progresiva del mercado, o, en caso de no acogerse, prever ayudas económicas desde el Cabildo que permitan mantener la estabilidad de las tesorería de las empresas turísticas que se verán obligadas recuperar a todo el personal que haya sido afectado por un ERTE sin que el mercado haya recuperado su cuota ordinaria, contemplar partidas económicas para analizar y aplicar los recursos y medios sanitarios suficientes que deberán preverse para recibir en condiciones de seguridad tanto para la población como para los propios turistas, aplicables tanto en los propios establecimientos como al hospital y centros sanitarios, establecer los criterios de seguridad en controles de accesos en aeropuertos y puertos, criterios homogéneos de aplicación de las directrices nacionales de salud pública en los establecimientos turísticos, etc.









Por último añadir que en cuanto a la propuesta que lanzaba días atrás el presidente del Cabildo de Fuerteventura al Gobierno de Canarias a fin de simplificar la tramitación de licencias relacionadas con la rehabilitación y renovación turística, se entiende muy acertada, ya que reactivará la actividad económica, generará puestos de trabajo e ingresos a las arcas municipales, se considera un contexto ideal para la realización de este tipo de obras ahora que los establecimientos se encuentran sin turistas y permitirá que la apertura cuente con un imagen renovada de la planta alojativa en el momento de su apertura.





El trabajo conjunto de todos los entes públicos, empresariales y la sociedad majorera hará que salgamos bien, pronto y reforzados de esta situación.

Luis Cardona Gómez

Presidente