Guardia Civil de Fuerteventura colabora con Oasis Wildlife, como centro de rescate CITES, con excedentes de comida de hoteles para ayudar alimentación de algunos animales

La Guardia Civil de Fuerteventura, a través del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) y distintos centros hoteleros de la isla colaboran, estos días, con Oasis Wildlife Fuerteventura, con el suministro del excedente de alimentos, de los establecimientos cerrados al público, que pueden servir como comida para los más de 3.000 animales que habitan en el centro de naturaleza. Oasis Wildlife Fuerteventura es un centro CITES, responsable de la rehabilitación y rescate de especies que son incautadas por las autoridades y custodia estos individuos ejerciendo de refugio totalmente altruista para estos animales.



Oasis Wildlife Fuerteventura continúa manteniendo su actividad diaria para alimentar y garantizar el bienestar físico y psicológico de los animales que viven en el centro, con un equipo de 50 personas que realizan, cada día, rutinas de entrenamiento, análisis veterinarios, y proporcionan alimentación y cuidado de la flora y fauna.



Todo ello, garantizando en todo momento el cumplimiento de los protocolos de seguridad y desinfección requeridos por las autoridades sanitarias, y en continua comunicación con las asociaciones de zoológicos nacionales e internacionales que comparten diariamente información y experiencias para afrontar esta crisis.



"Cumplimos nuestras rutinas normales de trabajo para seguir manteniendo tanto a los animales como las instalaciones en las mejores condiciones, para que la colección biológica esté en buen estado", ha señalado Guacimara Cabrera, miembro del equipo directivo del centro. "Ahora mas que nunca estamos trabajando como una piña, con mucha presión y esfuerzo. Somos muchos menos en el equipo de crisis, de los que trabajamos habitualmente, pero estamos cumpliendo cada día con todo. Lo más importante en estos momentos es el cariño y la motivación para poder cuidar de nuestras especies", ha añadido Cabrera.



Hoteles solidarios

El centro de recuperación y rescate de especies en Fuerteventura debe garantizar el suministro de comida para estas especies para los próximos meses, por lo que establecimientos como Robinson han querido colaborar con Oasis Wildlife, cediendo parte de sus excedentes de comida registrados tras el cierre de las instalaciones, debido al Estado de Alarma, para ayudar a alimentar a los animales que viven en el mismo.



El centro de naturaleza está ademas adquiriendo alimentos a productores locales para alimentar a ls distintas especies, apoyando así al sector primario de la isla. Sin embargo, algunos de los productos que son habituales en la dieta de algunos animales, como frutas exóticas, algunos insectos o pescado, generalmente adquiridos en la península o en el extranjero, son ahora difícilmente accesibles, por lo que se está también procediendo a modificar las dietas de algunos animales.

"Agradecemos esta donación solidaria que nos ayuda a poder continuar con esta situación tan compleja. Tenemos un Oasis de un millón de metros cuadrados, con múltiples especies de animales y plantas, cada una de ellas a su vez con necesidades físicas, psicológicas y nutricionales diferentes. Es como una gran ciudad con hogares, familias y cada una con su vida que hay que resolver, y a los que hay que cuidar diariamente", ha asegurado Cabrera.



"Desde luego nos encontramos en una situación excepcionalmente delicada, sobre todo porque no la habíamos vivido antes y no tenemos precedentes de los cuales aprender. Un indiscutible entorno incierto y complejo, en el que no podemos prever el futuro a medio y largo plazo, porque ni siquiera sabemos lo que nos espera a corto. En cualquier caso, nos parece que estamos obligados a explotar al máximo nuestra capacidad y demostrar nuestro compromiso con la naturaleza para la que trabajamos. Y estamos seguro de que de todo esto saldremos reforzados", ha subrayado Cabrera..



Colaboración con la Guardia Civil

La Guardia Civil de Fuerteventura y Oasis Wildlife Fuerteventura colaboran de manera permanente en el rescate y rehabilitación de especies en la isla. En esta ocasión, la Guardia Civil ha colaborado en la donación de estos suministros ofrecidos por los hoteles, y que permitirá alimentar a muchos animales.



En este sentido, Guacimara Cabrera ha querido destacar y agradecer el compromiso y defensa de este Cuerpo con el Medio Ambiente. "Con esta acción la Guardia Civil ha demostrado, una vez más incluso en una situación tan delicada como la que está viviendo nuestro país, su fiel compromiso con la protección y el bienestar animal de nuestra isla, lo que nos llena de orgullo y agradecimiento", ha asegurado.