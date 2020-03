Fuerteventura.- Nereida Calero lamenta el desinterés que tiene la Consejera de Turismo por el posible cierre del Hotel Oliva Beach

En este sentido, Nereida Calero preguntó cómo hubiera actuado si el hotel estuviese en la isla de La Gomera, porque parece que solo le preocupan los problemas que le afectan más de cerca, en su propia isla. Asimismo, Calero reconoció que los problemas que atraviesa la gestión del Oliva Beach no son de la responsabilidad de Castilla, “pero sí lo es presionar donde haga falta, todos los días, para encontrar una solución dado que el último informe de la abogacía, entre tantos que ha pedido el señor Hugo Morán, dice que la concesión no está en cuestión y que no hay motivo para no autorizar la reforma”.