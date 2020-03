Fuerteventura.- Las Sargoriás abrieron el Carnaval de Carnavales de La Oliva celebrando con el público de casa su 15º Aniversario

Fuerteventura.- La Plaza Patricio Calero se abarrotó para arropar a las de Corralejo, a la también local Murga Infantil Los Garabatos, y a las invitadas Los Twittys y Chancletas de Gran Canaria, y Las Vacilonas de Lanzarote





La Oliva, a 3 de marzo de 2020. La Murga Las Sargorías abrió este fin de semana el Carnaval de Carnavales del Municipio de La Oliva con una actuación preparada especialmente para celebrar el 15º Aniversario de la formación. La Plaza Patricio Calero de Corralejo se abarrotó de público para arropar a las murgueras de casa, que estuvieron acompañadas de la también local Murga Infantil Los Garabatos, de Villaverde, y como invitadas las murgas Las Vacilonas desde Lanzarote, y desde Gran Canaria Los Twittys y Chancletas, en una velada que finalizó con la Orquesta La Sabrosa.





Por este aniversario que "ya estaba siendo muy especial", la directora de la formación carnavalera, Macarena Perdomo, valoró que "el pasado viernes se convirtió en algo inolvidable". Aunque reconoce la preocupación por la coincidencia con el concurso Insular, tras haber sido aplazado por la calima, afirmó que "los aficionados volvieron a sorprendernos y se llenó la plaza con amantes del carnaval que nos arroparon en todo momento". Durante esta primera actuación, la propia directora y su predecesora y fundadora, María Morera, recibieron el reconocimiento de sus compañeras, entre otros miembros del grupo.





Desde el Ayuntamiento de La Oliva que organiza el carnaval norteño, la concejala de Festejos, Omaira Saavedra, destacó que "nuestros carnaval no podía empezar mejor que con esta noche de murgas, y brindando un merecido reconocimiento a Las Sargorías por este aniversario tan especial".





Como siempre, con ese espíritu crítico y reivindicativo que las caracteriza, las campeonas del Concurso Insular en cinco ocasiones cantaron sobre las pensiones, reclamaron igualdad social con más ayudas para las madres solteras y un compromiso contra la violencia machista, criticaron los problemas que tienen los majoreros en materia sanitaria en comparación con las islas capitalinas, defendieron el derecho de los autónomos a una cuota justa y equiparable a otros países europeos, o el de los mayores a jubilarse a una edad razonable, además de rechazar la hipocresía de las redes sociales. Y como es habitual con Las Sargoriás, de los políticos locales no escapó ninguno a las críticas.





La actuación comenzó presentando su fantasía con un baile a lo largo de toda la plaza que sorprendió a todo el público, "¡un auténtico subidón!", se emociona Perdomo, que también valoró como la más emotiva de la noche "la actuación de la otra murga del municipio, la infantil Los Garabatos, que también estrenaban fantasía y repertorio".





La primera canción se dedicó a los 15 años de la formación, "nombrando año por año lo que ha significado para nosotras este increíble recorrido. Abrir el carnaval del municipio ha sido una experiencia única y un auténtico honor. Ya más libres de nervios y estrés, estamos deseando volver a actuar", dijo en referencia a sus próximas actuaciones durante la Gala de La Reina Adulta y en el Maratón de Murgas, todo en casa, en Corralejo.





La concejala Omaira Saavedra Saavedra invitó al público del municipio y de toda Fuerteventura a disfrutar de este carnaval del norte majorero que prosigue esta con la Guagua Carnavalera recorriendo los pueblos del municipio, y con la apertura oficial el jueves con la lectura del pregón a cargo de las "Carnavaleras del Municipio, de Profesión, Dinamizadoras".





Saavedra detalló que el fin de semana contará con varios de los actos principales del programa, el viernes la Gala de La Reina Adulta, el sábado un Carnaval de Día con un programa de 16 horas, incluyendo grandes orquestas, la carrera carnavalera y los premios de disfraces, el domingo la Gala de la Reina Infantil, y el lunes la Gala Drag Queen en el Día del Turista, para finalizar con una gran verbena antes del martes del carnaval, que será festivo en el municipio".









El programa completo se encuentra disponible para su descarga en el siguiente enlace:









EVENTOS DESTACADOS, en Corralejo:





28 de febrero | Presentación Las Sargoriás 15º Aniversario

5 de marzo | Pregón del Carnaval

6 de marzo | Gala de la Reina Adulta

7 de marzo | Carnaval de Día y Carrera Solidaria

8 de marzo | Gala de la Reina Infantil

9 de marzo | Gala Drag Queen

10 de marzo | Martes de Carnaval (festivo) y Fiesta Infantil

11 marzo | Fiesta de la Tercera Edad

12 marzo | Gala de las Danzas

13 marzo | Maratón de Murgas

14 de marzo | Coso Carnavalero

15 de marzo | Entierro de La Sardina





En La Oliva:





Sábado 21 de marzo | Carnaval de Día en el Centro Cultural Raíz del Pueblo.





El programa del Carnaval de Carnavales del Municipio de La Oliva 2020 ofrecerá una treintena de actos del 28 de febrero al 21 de marzo, contando como evento destacado con el Carnaval de Día el sábado 7 de marzo, con horario ampliado y celebrándose al completo en la peatonal de Corralejo.





Como novedades de este año, cabe destacar la cuenta de Instagram que realiza un seguimiento especial de todos los actos y grupos, @carnavaldelaoliva, con el hasgstag #carnavaldelaoliva2020, la interpretación simultánea de los actos principales en lenguaje de signos y la Guagua Carnavalera que recorre el municipio promocionando la cultura carnavalera entre jóvenes y adultos.





El Ayuntamiento de La Oliva traslada un agradecimiento especial a los nueve grupos del municipio que participan en este programa, Murga Las Sargoriás, Comparsa Atlántida, Grupo Coreográfico Kilmilleisi, Murga Los Garabatos, Comparsa Sabor a Corumba, y también, en el apartado de baile, a la Escuela de Danza Nauzet García con sus grupos The Kingdom of N, The Queens y Babyqueens, y el grupo coreográfico Galaxy Dance Crew.





Este Carnaval de Carnavales de La Oliva 2020 cuenta con artistas invitados de gran nivel, como la cantante Ruth Lorenzo en la Gala de la Reina (viernes 7 de marzo), el dominicano El Jeffrey que actuará en el Carnaval de Día (sábado 7 de marzo) junto a grandes bandas para bailar y disfrutar, como la Orquesta Furia Joven, La Línea, Orquesta La Sabrosa y La Fórmula; al cantante Adrián Martín y al divertido Mago Tomás en la Gala de la Reina Infantil (domingo 8 de marzo), o los mejores drag queens de Canarias en el Día del Turista, el lunes 9 de marzo, ya que habrá martes de carnaval el día 10, con actividades infantiles.





A lo largo de esa semana, en Corralejo, el público podrá disfrutar de actos señalados como la Fiesta de la Tercera Edad (miércoles 11 de marzo), la Gala de las Danzas (jueves 12 de marzo), el Maratón de Murgas (viernes 13 de marzo), el Coso Carnavalero (sábado 14 de marzo), y el Entierro de La Sardina (domingo 15 de marzo). El programa finaliza el sábado 21 de marzo en la localidad de La Oliva, con el tradicional Carnaval de Día en Raíz del Pueblo.





En el apartado festivo y de diversión, habrá cinco verbenas el viernes 28 de febrero, el viernes 6 de marzo, el lunes de carnaval en la noche del 9 de marzo, el viernes 13 y el sábado 14 de marzo, y por supuesto el Carnaval de Día, desde las 12:00 hasta las 4:00 en la peatonal de Corralejo. Precisamente, el Carnaval de Día será una de las fechas más señaladas, acogiendo esa jornada la Carrera Carnavalera y el Concurso de Disfraces.





Más allá de los actos principales en Corralejo, el Carnaval de Carnavales quiere llegar a todos los puntos del municipio, con la Guagua Carnavalera que recorrerá los colegios, y con pasacalles en todos los centros de primaria. Serán el viernes 6 marzo en los CEIP de Lajares, Tindaya, y Villaverde, y el viernes día 13 en los CEIP El Tostón de El Cotillo, en el CEIP La Oliva, y los colegios de Corralejo, Parque Natural, María Castrillo, Antoñito El Farero y Bernabé Figueroa, en la Avenida Nuestra Señora del Carmen.