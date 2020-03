Fuerteventura.- En Corralejo Pregón teatral y divertido, parodiando el carnaval de antaño y el de hoy, abre carnavales de La Oliva

Fuerteventura.- Las antiguas dinamizadoras del carnaval, Gloria Reyes, Marita Santana, Yanet Alemán, Miky Naranjo y Gema Ibáñez, lanzaron una interesante reflexión en este pregón, tras un espectacular pasacalle que contó con los diez grupos del carnaval de este año y las candidatas a reina





Comienza en Corralejo un gran fin de semana de actos con el Carnaval de Día, las galas de la Reina Infantil y Adulta y la Gala Drag Queen





La Oliva, a 5 de marzo de febrero de 2020. "¿Que hubiera sido de nuestro carnaval, sin esos dinamizadores en los centros culturales o en las AMPA's de los coles? ¿Y qué sería de nuestro carnaval, sin las asociaciones y colectivos?". Así comenzó hoy un emotivo y divertido pregón en este Carnaval de Carnavales del Municipio de La Oliva 2020, en un acto en el que el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, y la concejala de Festejos, Omaira Saavedra, invitaron "a todo el mundo a participar y disfrutar de un carnaval diverso e integrador, para un público de todas las edades, y cargado de novedades, cultura, grandes eventos, y mucha diversión".





Las antiguas dinamizadoras del carnaval, desde los centros culturales Gloria Reyes, Marita Santana, Yanet Alemán y Miky Naranjo, y Gema Ibáñez desde el AMPA, desplegaron sobre el escenario de la Plaza Patricio Calero un pregón teatral y divertido, entablando una conversación entre el carnaval de antaño y el de hoy, y después de un espectacular pasacalle en la zona centro de Corralejo, con la participación de todos los grupos carnavaleros del municipio.





La comparación entre los dos carnavales comenzó con la formación de los grupos carnavaleros infantiles. Antes, los hijos estaban apuntados a fútbol y a las actividades del carnaval, mientras que a día de hoy, para poder montar un grupo, con todas las actividades que tienen, habría que hacerlo por whatsapp y ensayando a las doce de la noche.





No faltaron alusiones a la alegoría de este año: "Las profesiones, que feo…". "Tenemos sugerencias en el grupo del whatsapp!". "¡Ja!, de satisfayer". "¿Eso es una profesión? Aunque, ¡trabajo hay que hacer!". En comparación con la antigua fórmula: "Este año la alegoría me gusta". "Se eligió entre todos los grupos, como debe ser. Cada grupo propone una temática y se lleva a votación y gana la más votada". "¡Chacha! Participan todos los pueblos y algunos pueblos hasta tienen dos grupos y tres ¡Qué bien!".





También despertaron las risas del público temáticas como la consecución de fondos para organizar las actividades o la confección de los vestuarios en las dos épocas, para finalizar con una interesante reflexión:





"No es mejor ni peor, lo de ayer a lo de hoy, solo es diferente. El carnaval es el pueblo, es la identidad de nuestra gente. Nuestro municipio es diverso, heterogéneo, donde conviven muchas culturas diferentes, pero donde todas pueden y deben participar en el carnaval. No dejemos que esto se pierda, porque los niños y las niñas, con la ayuda de los mayores, debemos potenciar su participación en el carnaval. Disfruten de nuestra fiesta, disfruten de nuestra cultura, pero no nos podemos olvidar de ella. ¡Por un carnaval más participativo!".





Fue destacable en el pasacalle la presencia de los diez grupos del municipio que participan en el carnaval norteño, Murga Las Sargoriás, Comparsa Atlántida, Grupo Coreográfico Kilmilleisi, Murga Los Garabatos, Comparsa Sabor a Corumba, y también, en el apartado de baile, la Escuela de Danza Nauzet García, con sus grupos The Kingdom of N, The Queens y Babyqueens, y el grupo coreográfico Galaxy Dance Crew, además de la Asociación de la Tercera Edad Fuerteventura Norte.





La presentadora del acto, Lidia Hierro, introdujo sobre el escenario a las candidatas a Reina del Carnaval y sus patrocinadores. Son cuatro las candidatas a Reina Adulta, Desiree del Carmen Carballo Artiles (Transporte Sanitario Lanzarote SL), Deborah Fonollosa (Fomento Construcciones y Contratas), Nerea Guerra González (Hotel Boutique Tao Caleta Mar) y Yamiley Artiles Falcón (Suministros La Oliva SL), y cinco a Reina Infantil, Nadia Curbelo Rodríguez (DDay Eventos), Nayely Gómez Suárez (MaxAudio Eventos S.L.), Silvia Poesltra Calero (Organiza Pro), Mireya Curbelo Rodríguez (Obras Públicas Canarias) y Carla Cáceres Escobar (PSV Seguridad).





Novedades y grandes eventos





Este pregón fue el primero de un apasionante fin de semana cargado de eventos y espectáculos, trasladándose los actos al recinto habilitado junto al Pabellón de Corralejo, con la Gala de la Reina en la noche del viernes día 6 (20:30 h.), incluyendo la actuación estelar de la cantante Ruth Lorenz y a continuación verbena, con un programa de 16 horas en el Carnaval de Día el sábado día 7 (de 12:00 a 4:00 h.), incluyendo la actuación de El Jeffrey junto a grandes orquestas, la Carrera Carnavalera Solidaria y los premios de disfraces, la Gala de la Reina Infantil el domingo día 8, con el cantante Adrián Martín y al divertido Mago Tomás, y el lunes día 9, Día del Turista, con el espectáculo de la Gala Drag Queen, y a continuación verbena.





Como novedades en esta edición del carnaval norteño la Gala de la Reina Adulta se podrá seguir en directo en YouTube y en el Facebook del Ayuntamiento, y el acto contará con interpretación en lenguaje de signos, al igual que el pregón de hoy, la Gala Infantil el domingo, y el Maratón de Murgas el próximo viernes día 13.





Se trata de una medida para promover un carnaval más inclusivo, diverso e igualitario, como lo será también el Punto Violeta, ofreciendo un servicio de prevención e información en materia de acoso sexual, los días 6, 7, 9, 13, 14 en Corralejo, y el 21 de marzo en La Oliva, gracias a la colaboración entre la Concejalía de Bienestar Social y la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.





Emisiones de la Gala de la Reina Adulta en streaming





Fuerteventura Live Stream en YouTube: https://youtu.be/zJ_NwaddfeY





Facebook del Ayuntamiento de La Oliva: https://www.facebook.com/ ayuntamiento.laoliva/





EVENTOS DESTACADOS, en Corralejo:





28 de febrero | Presentación Las Sargoriás 15º Aniversario

5 de marzo | Pregón del Carnaval

6 de marzo | Gala de la Reina Adulta

7 de marzo | Carnaval de Día y Carrera Solidaria

8 de marzo | Gala de la Reina Infantil

9 de marzo | Gala Drag Queen

10 de marzo | Martes de Carnaval (festivo) y Fiesta Infantil

11 marzo | Fiesta de la Tercera Edad

12 marzo | Gala de las Danzas

13 marzo | Maratón de Murgas

14 de marzo | Coso Carnavalero

15 de marzo | Entierro de La Sardina





En La Oliva:





Sábado 21 de marzo | Carnaval de Día en el Centro Cultural Raíz del Pueblo.