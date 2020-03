Fuerteventura.- Clavijo advierte que silencio de Costas puede responder a la intención de revisar la concesión y supervivencia del Oliva Beach

“Las 400 familias que ven sus puestos de trabajo en peligro se merecen una respuesta, señora ministra; un sí o un no, pero una respuesta que les permita hacer frente a su futuro”, señaló el senador quien al término de la sesión también apuntó que “lo que parece claro es que el compromiso del Gobierno de Canarias de que en habría una respuesta a este asunto, no va a cumplirse”. “Y no va a cumplirse”, añade Clavijo, “porque lo que se desprende la respuesta de la ministra es que el gobierno socialista no está conforme con la concesión administrativa que posee el hotel y, por tanto, su voluntad se encamina a la desaparición. Una vez más “una cosa es lo que los socialistas dicen en Canarias y otra, muy distinta, lo que dicen y hacen en Madrid”.