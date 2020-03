Fuerteventura.- Blas Acosta “duda” de la capacidad financiera de FTI para afrontar la renovación del Stella Canaris

Fuerteventura.- Tras superar la semana pasada el trámite para lograr la autorización ambiental del gobierno de Canarias, el proyecto de renovación del Stella Canaris no tiene impedimentos legales para iniciar su materialización en el sur de la isla aunque el presidente del Cabildo, Blas Acosta, pone en duda la capacidad financiera de FTI para afrontar la importante inversión que supondría la construcción del que fuera anunciado como el mayor eco-resort de Europa.





Molesto con las declaraciones del titular de la cadena quien manifestaba estar “cansado de las trabas burocráticas”, Acosta recuerda que deben “cumplir con la legalidad vigente” al tiempo que le recrimina haber anunciado “hasta en tres ocasiones, la primera en Fitur de 2017” el inicio de las obras de un proyecto que acaba de superar el último de los trámites exigidos.





Por eso, Acosta anuncia que se dirigirá a los propietarios de la cadena para conocer sus intenciones o su capacidad para llevar a cabo el proyecto porque, insiste, “hay que poner en valor las camas porque puede ser el pleno empleo para Pájara y Tuineje”.





La rehabilitación de la planta hotelera se antoja vital en la estrategia de creación de empleo en la Isla por lo que Acosta también confía en que La Miranda, en Corralejo, pueda iniciar cuanto antes su renovación aunque denuncia la falta de implicación del Ayuntamiento de La Oliva.





Un municipio que se verá muy afectado si el Hotel Riu Oliva Beach no logra la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para impulsar el proyecto de renovación del establecimiento. En este punto el presidente insular criticó duramente al actual Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán por hacer “dejación de sus funciones” al no contestar a la propiedad sobre la solicitud realizada hace más de dos años y recordó que existe una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena al Ayuntamiento de la capital con 1, 4 millones de euros por no contestar a una solicitud en tiempo y forma.





En relación al tema de la migración en Fuerteventura, Blas Acosta adelantó que la próxima semana desde la Secretaría de Estado de Migraciones se dará una respuesta sobre la definitiva ubicación que tendrá la infraestructura que servirá para atender a la población migrante y explicó que se valoran como posibles zonas el CIE, el acuartelamiento del Regimiento Soria 9 y una solución habitacional portátil con el fin de que el Albergue de Tefía pueda recuperar su actividad habitual de cara al verano.