El otro virus por Andrés Briansó

Ante esto, aunque sin entrar en profundidad a dirimir responsabilidades en el pasado, no está de más señalar la irresponsabilidad de unos medios de comunicación que abrieron sus platós y normalizaron discursos que no tendrían cabida en ningún medio de comunicación serio en las democracias homologables de nuestro entorno. Tomemos nota de cara al futuro, la función social que cumplen los medios es antagónica a las actitudes fascistas, machistas y xenófobas. Y harían bien no “blanquear” a la extrema derecha y su discurso, aunque sea por puro corporativismo: si llegasen a tocar gobierno cercenarían la libertad de prensa, no tengan duda.