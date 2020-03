AM-CC Fuerteventura pide al gobierno de Canarias suspender tasas de puertos canarios a profesionales afectados por parón del coronavirus

“Un buen número de ellos están afectados directamente por el parón decretado a raíz de la crisis de Coronavirus. Lo razonable es que si no pueden hacer su actividad profesional, desde las instituciones también sean sensibles en tasas y costes como los de Puertos Canarios. No basta con retrasar el pago, como ha respondido el Gobierno en su resolución, porque estos profesionales ahora no tienen ingresos”, aclaró.