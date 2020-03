AM-CC acusa a Iñaki Lavandera de justificar las obras en el recinto de la central de El Charco

Segun AM-CC el diputado del PSOE por Fuerteventura, Álvaro Lavandera, ha tenido que recurrir al insulto y a la mentira para intentar desviar la atención sobre las iniciativas adoptadas por su partido político para dar viabilidad a una importante inversión en el recinto de la central eléctrica de El Charco.





Esta inversión recoge los trabajos necesarios para soportar la conexión al nuevo tendido de 132 Kv y, mucho nos tememos, a mantener de forma indefinida las instalaciones energéticas en el casco urbano de Puerto del Rosario. Recordamos que ese tendido eléctrico está recurrido y paralizado por el Cabildo. Aún así, Lavandera se muestra complaciente con el proyecto.





El servilismo del diputado del PSOE hacia los intereses de las multinacionales energéticas es de tal grado, que ha tenido que recurrir al insulto a los compañeros y compañeras que integramos AM-CC. No responderemos de la misma forma: él se autodefine con esta forma de proceder.





Lo importante





Recordamos que los hechos que Lavandera intenta ocultar y desviar la atención son: las instituciones y vecinos de Fuerteventura disponen de tres semanas de plazo para recurrir y paralizar el Decreto del Gobierno de Canarias (PSOE), por el que se viabiliza la ampliación de la subestación eléctrica ubicada en el recinto de la Central Eléctrica de El Charco.



Este Decreto 8/2020, de 13 de febrero, del Gobierno de Canarias está publicado en el Boletín Oficial de Canarias del 26 de febrero y va en contra de lo establecido en el PGOU de Puerto del Rosario, de reciente aprobación.



“De hecho, su contenido obliga a que en el plazo de seis meses se proceda a la modificación del PGOU para adaptarlo a los intereses y planes de una multinacional eléctrica”, expuso ya con antelación Mario Cabrera.



“Menos servilismo de gente como Lavandera y un un poquito de trabajo vendría bien para parar esto, que va en contra de lo que hace bien poco aprobó el Ayuntamiento. Más actitud crítica con las multinacionales eléctricas, que ellas ya tienen portavoces a sueldo para defender sus proyectos”, añadió el secretario insular de AM-CC.



Mario Cabrera recuerda que el Ayuntamiento ya informó negativamente el proyecto durante la pasada Legislatura.



De hecho en la propia publicación del BOC del 26 de febrero se extracta una parte de dicho informe:

<<Visto que, no obstante, el Ayuntamiento sí ha emitido informe con fecha 3 de junio de 2019 en el seno del trámite de consulta previsto en el artículo 9 del Reglamento (…). En dicho informe se especifica que (sic) “el suelo afectado por este proyecto está calificado Urbano no Consolidado, como equipamiento EQESP1.3.040, Central Eléctrica Las Salinas”; para a continuación señalar que “según la ficha de áreas diferenciadas del PGO, se asigna el uso de Terciario Comercial, cuyo uso que se está dando en estos momentos, el PGO pretende erradicar de esta zona, con vistas a que la instalación definitiva de esta central, se ubique en la zona de Zurita”.>>



Pero no ha ocurrido igual en la actual Legislatura, con el PSOE en el gobierno, cuando se retomaron los planes de la eléctrica. N i el propio Ayuntamiento, ni el Cabildo de Fuerteventura han emitido informe durante los plazos de consultas previas. Tal y como se explica en el BOC del 26 de febrero:

<<Visto que, tras ser reiterada la solicitud de informe al Ayuntamiento de Puerto del Rosario sobre la conformidad del proyecto con el Plan General de Ordenación, y sobre si la instalación pudiera encontrarse en situación legal de consolidación o en situación de fuera de ordenación, no se ha recibido contestación de dicha entidad local. >>



Mario Cabrera indica que hay un compromiso de no seguir ampliando ni instalando nuevos equipos en El Charco. Este compromiso ahora se lo salta el PSOE porque le interesa a las multinacionales eléctricas, con Lavandera como vocero local



De hecho, como se ha visto el actual PGOU ya reserva esa parcela para otros usos y plantea el traslado de los equipos eléctricos fuera del casco urbano, donde también la fija el PIOF que está tramitándose.



“Sin embargo, los actuales gobiernos del PSOE y Podemos en el Cabildo y Ayuntamiento, y también en el Gobierno de Canarias, no sólo se callan ahora, sino que cuando hablan es para ponerse del lado de las multinacionales eléctricas y olvidar que a quienes deben representar y defender es a los vecinos”, señaló Mario Cabrera.