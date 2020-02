Juan Jimenez : CC confunde en Fuerteventura las inversiones del Gobierno en infraestructuras energéticas

Creo que es importante no confundir ni alarmar socialmente con determinadas informaciones erróneas, máxime cuando esos mensajes emanan de responsables públicos. En relación a los datos difundidos por el secretario general de CC en Fuerteventura, Mario Cabrera, sobre la ampliación de la central eléctrica situada en el barrio de El Charco, hay que establecer que eso es falso y es una burda manipulación sobre la actuación prevista por el Gobierno de Canarias, pues los trabajos aludidos se sitúan, en realidad, en la subestación que se encuentra a las afueras de Puerto del Rosario, en dirección norte. Siendo así, se produce la confusión intencionada o con un curioso mal entendimiento de la cuestión por parte de Mario Cabrera.



Lo que en realidad se va a acometer es una ampliación del interior de dicha subestación, teniendo su propiedad compartida: la parte de transporte es de Red Eléctrica de España (REE) y la parte de distribución de Endesa Distribución (EDE). Se trata de ampliar el edificio de la parte de REE para poder conectar la central a la nueva red de 132 kV de Fuerteventura.



La ejecución de tales instalaciones resulta indispensable para conectar el nuevo eje de 132 kV. Obviamente, con ello se redundará en una mejor garantía, calidad y seguridad del suministro eléctrico, porque producirá un mayor mallado de la red de transporte, y permitirá el desmantelamiento de la actual red aérea de 66 kV, como condicionante ambiental.





Sin esta instalación, no resultará posible poner en funcionamiento la red de transporte ya construida de 132 kV, ni conectar a la red la energía renovable ya comprometida sobre dicha red. Las obras proyectadas no afectarán a terrenos fuera de la subestación, y no supone una ampliación de su vida útil, ya que no tiene nada que ver con el parque de generación propiedad de Endesa Generación (EGE), sino una actualización de su conexión a la red de transporte.



En relación a lo esgrimido por CC a través de su secretario general insular, hay que reseñar, como también puntualiza el Gobierno de Canarias, que se está tramitando administrativamente la ampliación de la parte de transporte de la subestación eléctrica que se encuentra en el interior del recinto de la central eléctrica, lo que no supone ninguna ampliación ni mejora de la central en sí, sino sólo de la subestación indicada, de manera que la instalación objeto de ampliación no es la central térmica de generación, sino una subestación eléctrica diferenciada que forma parte de la red de transporte, dándose la especial circunstancia de que se encuentra ubicada en el interior del recinto donde también se encuentra emplazada la central térmica.





Lo que se ha sometido a información pública es el proyecto denominado ‘Ampliación de la subestación Puerto del Rosario’, que es una subestación totalmente diferente a la que está dentro del recinto de la Central, que está a las afueras de Puerto del rosario.