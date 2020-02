Fuerteventura.- El PP se reúne con los vecinos de La Pared afectados por los cortes de agua y planteará soluciones en el Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara

Concejales y Consejeros cogieron copia de recibos para contrastar con los técnicos del Cabildo y del CAAF, y poder analizar el elevado importe de las facturas que no corresponde, en absoluto, con el agua que reciben. Además, exigirán una vez más, que se ejecuten las inversiones hidráulicas, no sólo en Pájara sino en toda la isla, y que se garantice que el Consorcio esté dirigido y gestionado por un técnico no político que garantice su buen funcionamiento.