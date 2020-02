Fuerteventura.- Cien personas participan en las Jornadas Formativas sobre el VIH/SIDA

Los casos de VIH en Fuerteventura son 204, y los casos de SIDA 74, según informes de Salud Pública









El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Políticas Sociales, el Punto de Información Sexual, y en colaboración con el colectivo Altihay Fuerteventura, han celebrado hoy en el Salón de Actos de la antigua Universidad Popular unas Jornadas Formativas sobre el VIH/SIDA, bajo el lema ‘Las 3 “A” con el VIH/SIDA: Actualizándonos , Apoyándonos y Acercándonos al VIH/SIDA’.





Estas jornadas, que contaron con la asistencia de unas 100 personas, proporcionan información sobre el VIH/SIDA a todas aquellas personas interesadas, tanto población en general como profesionales del ámbito social, sanitario y educativo.





Unas jornadas, asegura el consejero insular del área, Víctor Alonso, "que se volverán a repetir en varias ocasiones a lo largo de este año con diferentes temas interesantes relacionados con esta materia".





A lo largo del día se han ido desarrollando distintas ponencias y también se ha tratado la parte emotiva y emocional tanto del paciente, como de las familias o las personas implicadas de forma indirecta, haciendo hincapié en la información, prevención y sensibilización.





Alonso manifiesta que "hay que llevar a cabo una acción preventiva no solo por parte del tejido social, sino también por parte de los propios institutos, centros escolares, administraciones y por el Servicio Canario de Salud, entre otros".





El Cabildo Insular apoya un año más esta causa, después de participar el pasado 1 de diciembre en la conmemoración del Día Mundial contra el Sida, con el lema “CONTIGO sin SEROfobia”, de gran importancia tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la salud.





Además, es una acción que se viene trabajando conjuntamente desde el Punto de Información Sexual con los ayuntamientos a través de las áreas de juventud y Servicios sociales, el Servicio Canario de Salud y el colectivo LGTB Altihay Fuerteventura. "Tenemos un convenio bastante importante con Altihay, un convenio plurianual que también nos va a ayudar a nosotros como administración insular a resolver aquellas cuestiones de asesoramiento y, por lo tanto, poder hacer propuestas y trabajar en conjunto", afirma Víctor Alonso.