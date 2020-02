Fuerteventura.- Carnaval de Día se consolida en el Carnaval de Carnavales de la Oliva, que tendrá 30 actos del 28 de febrero al 21 de marzo

Fuerteventura.- Las antiguas dinamizadoras de los centros culturales serán las pregoneras del carnaval norteño, que contará con artistas invitados como el dominicano El Jeffrey, la cantante Ruth Lorenzo, los mejores drag queens de Canarias en el Día del Turista, o las murgas Los Twittys de Gran Canaria y Las Triquikonas de Tenerife





Abre el programa la Murga Las Sargoriás, que conmemora su 15º aniversario el viernes 28 de febrero, y les acompañan otras ocho agrupaciones del municipio que hacen grande este carnaval. Este año habrá una Guagua Carnavalera que recorrerá los colegios para promover el espíritu y la cantera del carnaval, e interpretación de los actos en lenguaje de signos









La Oliva, a 20 de febrero de 2020. El Ayuntamiento de La Oliva ha presentado hoy el programa del Carnaval de Carnavales del Municipio de La Oliva 2020, que ofrecerá una treintena de actos del 28 de febrero al 21 de marzo, contando como evento destacado con el Carnaval de Día el sábado 7 de marzo, con horario ampliado y celebrándose al completo en la peatonal de Corralejo.





Las antiguas dinamizadoras del carnaval norteño serán las pregoneras de este programa en que brillarán artistas invitados como el dominicano El Jeffrey, la cantante Ruth Lorenzo, los mejores drag queens de Canarias, o las murgas Los Twittys de Gran Canaria y Las Triquikonas de Tenerife.





En el acto de presentación de hoy, participaron el alcalde, Isaí Blanco, la concejala de Festejos, Omaira Saavedra, el concejal de Obras y Servicios, Oliver González, y tres de las pregoneras, Yanet Alemán, Gloria Melián y Micaela Naranjo. También estuvieron representantes de los grupos carnavaleros, como Luz Marina Rodríguez, directora de la Comparsa Sabor a Corumba y la Batucada Corumba, María, Rocío y Cristina, de la Murga Las Sargoriás, y Libertad de Galaxy Dance Crew.





El acalde de La Oliva agradeció en primer lugar la presencia de las pregoneras, "históricas dinamizadoras del carnaval que durante años impulsaron grupos carnavaleros y murgas infantiles por todo el municipio, creando la cantera de los carnavaleros y carnavaleras de hoy en día, y que este ayuntamiento quiere recuperar".





La concejala de Festejos, Omaira Saavedra, invitó a todo el mundo "a disfrutar de este programa confeccionado con mucho cariño, con decenas de actos para un público de todas las edades y gustos, y con grandes artistas y grupos invitados en las fechas principales". Saavedra destacó, como novedades de este año, una cuenta de Instagram específica del carnaval, @carnavaldelaoliva, que hará un seguimiento especial del programa con el hasgstag #carnavaldelaoliva, la interpretación simultánea de los actos principales en lenguaje de signos y una Guagua Carnavalera.





Las pregoneras se presentan en la programación como las "carnavaleras del municipio, de profesión, dinamizadoras", y adelantaron hoy sobre su pregón que "queremos recordar el carnaval de antaño, cuando había una gran participación, hablar del trabajo de los grupos actualmente, y reivindicar ese espíritu carnavalero y el carnaval como un acontecimiento cultural".





Dentro de esta línea, el acalde detalló que "la Guagua Carnavalera que recorrerá los colegios para promover el carnaval entre los más pequeños, con el objetivo de recuperar poco a poco la diversidad, la participación y el dinamismo que tenía antes nuestro carnaval".





El concejal de Turismo, Marcelino Umpiérrez, se disculpó por su ausencia en este acto, destacando el patrocinio desde esta concejalía del Día del Turista, la jornada previa al martes de carnaval, con el espectáculo que ofrecerá en la noche del lunes 9 de marzo la Gala Drag Queen, con asistencia libre y gratuita, como todos los actos del programa.





Oliver González, por su parte, destacó "el esfuerzo de la Concejalía de Obras y Servicios en las labores de montaje, además de otros departamentos que redoblarán esfuerzos para contar con el mejor carnaval posible, como los servicios de Seguridad Ciudadana y de Limpieza".





El Ayuntamiento de La Oliva traslada un agradecimiento especial a los nueve grupos del municipio que participan en este programa, Murga Las Sargoriás, Comparsa Atlántida, Grupo Coreográfico Kilmilleisi, Murga Los Garabatos, Comparsa Sabor a Corumba, y también, en el apartado de baile, a la Escuela de Danza Nauzet García con sus grupos The Kingdom of N, The Queens y Babyqueens, y el grupo coreográfico Galaxy Dance Crew.





Carnaval de Carnavales 2020, un programa para todos los públicos





La concejala de Festejos, Omaira Saavedra, desgranó los aspectos principales de un Carnaval de Carnavales de La Oliva 2020, que abrirá la Murga Las Sargoriás para conmemorar su 15º aniversario el viernes 28 de marzo, acompañadas de las murgas Los Twittys de Gran Canaria, Las Triquikonas de Tenerife, Las Vacilonas de Lanzarote, y la murga infantil de Villaverde, Los Garabatos.





Entre los artistas invitados, cabe destacar la cantante Ruth Lorenzo en la Gala de la Reina (viernes 7 de marzo), al dominicano El Jeffrey, que actuará en el Carnaval de Día (sábado 7 de marzo) junto a grandes bandas para bailar y disfrutar, como la Orquesta Furia Joven, La Línea, Orquesta La Sabrosa y La Fórmula; al cantante Adrián Martín y al divertido Mago Tomás en la Gala de la Reina Infantil (domingo 8 de marzo), o los mejores drag queens de Canarias en el Día del Turista, el lunes 9 de marzo, ya que habrá martes de carnaval el día 10, con actividades infantiles.





A lo largo de esa semana, en Corralejo, el público podrá disfrutar de actos señalados como la Fiesta de la Tercera Edad (miércoles 11 de marzo), la Gala de las Danzas (jueves 12 de marzo), el Maratón de Murgas (viernes 13 de marzo), el Coso Carnavalero (sábado 14 de marzo), y el Entierro de La Sardina (domingo 15 de marzo). El programa finaliza el sábado 21 de marzo en la localidad de La Oliva, con el tradicional Carnaval de Día en Raíz del Pueblo.





En el apartado festivo y de diversión, habrá cinco verbenas el viernes 28 de febrero, el viernes 6 de marzo, el lunes de carnaval en la noche del 9 de marzo, el viernes 13 y el sábado 14 de marzo, y por supuesto el Carnaval de Día, desde las 12:00 hasta las 4:00 en la peatonal de Corralejo. Precisamente, el Carnaval de Día será una de las fechas más señaladas, acogiendo esa jornada la Carrera Carnavalera y el Concurso de Disfraces.





Más allá de los actos principales en Corralejo, la concejala destacó que el Carnaval de Carnavales quiere llegar a todos los puntos del municipio, con la Guagua Carnavalera que recorrerá los colegios, y con pasacalles en todos los centros de primaria. Serán el viernes 6 marzo en los CEIP de Lajares, Tindaya, y Villaverde, y el viernes día 13 en los CEIP El Tostón de El Cotillo, en el CEIP La Oliva, y los colegios de Corralejo, Parque Natural, María Castrillo, Antoñito El Farero y Bernabé Figueroa, en la Avenida Nuestra Señora del Carmen.





EVENTOS DESTACADOS, en Corralejo:





28 de febrero | Presentación Las Sargoriás 15º Aniversario

5 de marzo | Pregón del Carnaval

6 de marzo | Gala de la Reina Adulta

7 de marzo | Carnaval de Día y Carrera Solidaria

8 de marzo | Gala de la Reina Infantil

9 de marzo | Gala Drag Queen

10 de marzo | Martes de Carnaval (festivo) y Fiesta Infantil

11 marzo | Fiesta de la Tercera Edad

12 marzo | Gala de las Danzas

13 marzo | Maratón de Murgas

14 de marzo | Coso Carnavalero

15 de marzo | Entierro de La Sardina





En La Oliva:





Sábado 21 de marzo | Carnaval de Día en el Centro Cultural Raíz del Pueblo.