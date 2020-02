Cabildo Insular Fuerteventura presenta la puesta en marcha de AFRIMAC II

Fuerteventura expondrá en Bruselas dicho programa a finales de marzo a instancia de la Comisión Europea





A 12 de febrero de 2020





El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha presentado hoy el proyecto para el intercambio empresarial, tecnológico, emprendedor e innovador en materias de alto impacto económico entre Canarias y África Occidental, AFRIMAC II, que, además, ha sido seleccionado en la “II Convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A Madeira, Azores y Canarias (MAC) 2014-2020”, como beneficiario principal de la contribución financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En el acto también estuvo presente el Consejero Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica, Manuel Hernández, el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Trujillo, la asesora técnica de la Dirección General de Acción Exterior e Internacionalización, Paula Hernández, el director del proyecto Afrimac, Carlos David Gutiérrez, y las responsables de proyectos y cooperación internacional de Fundación Canaria Radio ECCA, Gabriela Álvarez y Sara Rebollo.





El presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, subraya que "el objetivo de este Grupo de Gobierno mediante este proyecto es la diversificación de la economía y una oportunidad de negocio para las empresas locales, que cuentan con el compromiso real de este Cabildo".





Sin embargo, la oposición política de este Cabildo de Fuerteventura, continúa el presidente, "debe abrir su mente y viajar. Existen Fondos de la Unión Europea que no se tramitaron en la legislatura pasada, mientras que el actual Grupo de Gobierno participará de forma directa en el desarrollo y refuerzo de la Oficina de Desarrollo Económico para la diversificación de la economía majorera con las empresas instaladas en Fuerteventura". El siguiente paso es, añade, "mantener una ronda de negociaciones con las empresas instaladas en el Parque Tecnológico a fin de ayudarlas económicamente y en sus proyectos para conseguir su empoderamiento y propiciar la creación de empleo". El presidente del Cabildo agradeció la labor y el trabajo realizado por el director del proyecto Afrimac II, Carlos David Gutiérrez, también a la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y a la Fundación Canaria Radio ECCA.





El presidente del Cabildo majorero mantuvo la semana pasada una serie de reuniones en Washington D.C., principalmente con el Banco Mundial, para analizar los proyectos que se puedan impulsar en Fuerteventura con las empresas locales en colaboración con África. "No podemos perder oportunidades europeas para el desarrollo a través de los Fondos MAC o de AFRIMAC de nuestras empresas majoreras en África Occidental. Para paliar los efectos de la inmigración, primero debemos desarrollar esas sociedades de un continente que crece un 5% anual su PIB. Por tanto, este Gobierno Insular pondrá su empeño e ilusión en que nuestras empresas de desarrollen en este continente vecino".





Para el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Trujillo, el proyecto de AFRIMAC II, enmarcado dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, "es una continuidad de una iniciativa anterior con un importante impacto en los distintos ámbitos donde se ha desarrollado, cuyo éxito está contrastado a través de los indicadores de actividades realizadas". El Cabildo, añade, "ha sabido consolidar un magnífico trabajo de acción exterior y, por tanto, desde la Viceconsejería consideramos necesaria la cooperación conjunta, poniendo en valor la red de contactos exterior".





Asimismo, el director, en nombre del Gobierno de Canarias, felicitó al presidente del Cabildo por continuar con esta iniciativa, con el objetivo de que "sirva como ejemplo para las demás instituciones".





El consejero insular del área de Presidencia y Promoción Económica, Manuel Hernández, expresa "el agradecimiento por parte el Cabildo tanto a la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias como a Radio ECCA por formar parte de este importante proyecto en beneficio de los majoreros y majoreras y los países de África occidental".



El proyecto, que se desarrolla con un importe de un millón de euros, de los cuales el 85% pertenece a los Fondos FEDER, que tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea, "comprende tres objetivos específicos: la potenciación del conocimiento de las oportunidades de negocio existentes en el ámbito internacional en los sectores emergentes complementarios de Canarias desde la perspectiva de género, la potenciación de las redes empresariales creadas, además del impulso a la creación de nuevas iniciativas empresariales conjuntas, fomentando una participación paritaria de mujeres y hombres, y el aumentar el potencial competitivo y el emprendimiento en el espacio de cooperación con un enfoque de género", refirió el consejero.





Este Cabildo considera que Fuerteventura puede ocupar un lugar estratégico de relaciones con África y ayudar en el fomento del empoderamiento de las mujeres.





La responsable de proyectos y cooperación internacional de Fundación Canaria Radio ECCA, Gabriela Álvarez, comunicó que "desde Radio ECCA, la institución de educación, colabora con este proyecto aportando diseño, formación, sensibilización y comunicación, a través del fomento intercambio empresarial y la potenciación de la labor de las mujeres".





AFRIMAC II cuenta, en este caso, con la participación de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria Radio ECCA, siendo los socios de terceros países la Agence pour l´Economie et la Maitrise de l´Energie (AEME) de Senegal; el Ministèrio da Industria Comércio e Energia y el Ministério da Educação de Cabo Verde; y la Association de lutte contre la pauvreté y la Association Initiatives pour un Développement Endogène IDEE de Mauritania.





Recientemente, el Programa AFRIMAC recibió una grata notificación desde la Unión Europea, comunicando al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, que de los 60 proyectos que la Unión Europea estudia en este ámbito, solo cinco de ellos han sido seleccionados por el Programa MAC para que participen en una exposición sobre su contenido en Bruselas ante la Comisión Europea, “lo que supondrá un avance cualitativo y económico tanto para Fuerteventura como para sus vecinos”, refería el presidente que, junto a su grupo de gobierno apuestan decididamente por la potenciación del conocimiento de las oportunidades de negocio existentes en el ámbito internacional de los sectores emergentes complementarios de Canarias desde la perspectiva de género, además de la potenciación de redes empresariales que fomenten la paridad mujer-hombre, aumentando con ello el potencial competitivo.

El equipo técnico del Cabildo de Fuerteventura expondrá en Bruselas dicho Programa AFRIMAC los días 23, 24 y 25 de marzo a instancia de la Comisión Europea.

Cabe recordar que AFRIMAC lleva a cabo proyectos como ‘100 Mujeres para cambiar África Occidental’, que nace con el compromiso de ser un programa internacional para empoderar a las mujeres, potenciar su participación en las iniciativas de la economía y el apoyo del emprendimiento en África Occidental y por ende en las islas de la Macaronesia.





Asimismo, otro de los proyectos a los que AFRIMAC acompaña es IMAAC, en este caso, en la lucha contra las enfermedades transmitidas por mosquitos a través del análisis matemáticos y de investigaciones sobre el efecto de las medidas de control innovadoras, intentando así mejorar tanto la calidad de vida de la gente que vive en África como la seguridad del resto del mundo.





Asimismo, el presidente Blas Acosta manifestó en rueda de prensa que "en ningún momento, se ha abandonado los servicios de este Cabildo en tema de inmigración ni en el abastecimiento de aguas. No procede, por tanto, hacer política demagógica en este sentido, pues hay intereses más importantes por resolver. Probablemente, si no hubiera habido más de 30 años de abandono en inversión pública en infraestructuras hidráulicas, no estaríamos en esta situación actual. Para ello, el Gobierno actual invertirá los recursos necesarios en resolver dicha problemática".





En la reunión que el presidente del Cabildo mantendrá mañana con el Ministro Fernando Grande-Marlaska, le pedirá al ministro una solución a la reivindicación constante sobre la apertura de un centro para la acogida de migrantes que han estado llegando a nuestras costas, así como le exigirá una respuesta ante la falta de coordinación en este último mes sobre las competencias la gestión de esta situación. Fuerteventura "ha puesto todos los recursos que tenía al alcance". Reconoció la labor del delegado de Canarias, Juan Salvador, en esta situación de emergencia.