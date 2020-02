Australia Navarro ( PP ) en Fuerteventura : “La política del Gobierno canario en el área de infraestructuras educativas es impresentable”

Fuerteventura.- La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, ha calificado de “impresentable” la política que lleva a cabo el Ejecutivo canario en el área de infraestructuras educativas. “El Gobierno de Ángel Víctor Torres usa las palabras aulas modulares para tapar su falta actuación, lo que perjudica a la calidad de la enseñanza en las islas que, como todos conocemos, están a la cola de toda España tanto en conocimientos adquiridos como en fracaso escolar”, indicó.



Australia Navarro realizó estas declaraciones tras la visita realizada esta mañana a las instalaciones del Colegio Público Villaverde, en el municipio majorero de La Oliva, “uno de los muchos centros educativos de Canarias, donde Torres almacena a los alumnos en barracones absolutamente impresentables”, comentó.



La presidenta de los populares canarios recordó que “el PSOE – al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias – mantiene en funcionamiento 137 barracones en 77 centros escolares del archipiélago y criticó que el Ejecutivo admita desconocer el número de niños y jóvenes que reciben sus clases en este tipo de instalaciones”.



Así se desprende del contenido de las dos respuestas recibidas recientemente por el grupo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, a sendas preguntas por escrito remitidas al Gobierno autonómico por Australia Navarro.



En concreto, el Gobierno de Canarias ha indicado en sus respuestas, respecto al número de alumnos que estudian en aulas modulares o barracones, que “no podemos ser precisos”. En las respuestas recibidas por el PP, el Gobierno indica que los barracones en funcionamiento en el Archipiélago tienen una capacidad para 2.735 alumnos con la siguiente distribución provincial: 2.315 en Las Palmas y 420 en Santa Cruz de Tenerife.



Australia Navarro estuvo acompañada durante la visita al centro educativo de Villaverde del presidente del PP de Fuerteventura y diputado autonómico, Fernando Enseñat, quien recordó que el PP insular lamenta que, un curso más, la comunidad educativa de Villaverde tenga que esperar por un colegio cuyas obras debieron estar terminadas a mediados del mes de diciembre y que siguen sin concluir. «La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no cumple una vez más con Fuerteventura y el retraso en la obra será de más de diez meses”.



Australia Navarro adelantó que el Partido Popular presentará una interpelación en el Parlamento de Canarias para “exigir” que esta situación se acabe cuanto antes. “No vamos a permitir que los niños y jóvenes de las Islas reciban su formación en instalaciones que no son apropiadas”, indicó.



Apoyo al sector primario



Por otra parte, durante su estancia en Fuerteventura, Australia Navarro también visitó las instalaciones de la finca Teguedey, en el municipio de Tuineje, donde se elabora uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de España.



La líder de los populares canarios aprovechó la ocasión para manifestar que el sector agrícola canario, al igual que el resto del campo español, está viviendo “una situación dramática”.



Para Australia Navarro “es inaceptable que el sector agrario sufra las consecuencias de un Gobierno canario que les ha dejado solos y no levanta la voz ante las políticas lesivas de Pedro Sánchez y sus socios comunistas y su inacción para defender los asuntos del campo”.



“Una falta de sensibilidad que está poniendo en riesgo el futuro de nuestros agricultores y ganaderos”, comentó Australia Navarro para continuar afirmando que “el sector primario de las islas no se merece el trato que le está dando el Gobierno de España con el silencio cómplice del pacto socialcomunista que gobierna Canarias. Los han dejado totalmente abandonados y no toman ninguna solución para afrontar esta situación”.



La presidenta de los populares canarios adelantó que su partido presentará en el Congreso una Proposición No de Ley con un paquete de medidas urgentes para la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.



Esta iniciativa contempla un plan de choque con medidas presupuestarias y fiscales urgentes, la activación de medidas para lograr precios y potenciar otras que faciliten la comercialización exterior de forma competitiva.





Por último, Australia Navarro aseguró que el Partido Popular de Canarias llevará al Parlamento autonómico otra iniciativa para exigir al Gobierno de Canarias un Plan de ayudas urgentes ante los destrozos causados por los fenómenos meteorológicos adversos que han afectado, según las primeras estimaciones, a unas 8.000 fincas e invernaderos.

__