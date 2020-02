AM-CC de Pájara asegura que las propuestas de obras al CAAF que ahora anuncian, ya fueron solicitadas desde hace 6 meses al Cabildo

AM-CC de Pájara considera que el intento a la desesperada de Pedro Armas por descalificar a nuestros compañeros por no haber podido asistir a una reunión para definir necesidades de obras hidráulicas, es una demostración más de que no se merece el sueldo que percibe.





Si al menos hubiera estado atento a la actualidad municipal no habría hecho el ridículo de esta manera. Las obras que ahora propone al CAAF y al Cabildo como gran solución a los cortes de agua, son exactamente las mismas que hace seis meses, en septiembre, el por entonces alcalde Miguel Graffigna y el concejal Alexis Alonso, ya plantearon como acciones de urgencia al propio CAAF y al Cabildo. Y ni caso.





Ni PSOE, ni Podemos, ni NC, ni AMF, que gobiernan en el Cabildo, hicieron caso. Ahora los vecinos y vecinas de Pájara vienen pagando las consecuencias con reiterados cortes de agua.





Miguel Graffigna recuerda que “las propuestas de obras que necesitábamos no eran un capricho o una ocurrencia. Fueron fruto de un estudio técnico que encargamos a los funcionarios del Ayuntamiento. Se lo presentamos a Blas Acosta y a sus socios del Cabildo y del CAAF, y en los seis meses que han pasado no han hecho nada”.





Miguel Graffigna aclara además que “a la supuesta reunión del viernes no asistimos porque se nos convocó la tarde anterior y justo a esa hora del viernes teníamos los concejales cita en la Notaría para continuar con las gestiones relacionadas con la gobernabilidad municipal. Ellos lo saben perfectamente, les advertimos de que a esa hora era imposible porque ya teníamos la cita en Notaría, y pedimos que buscaran otra hora. No lo hicieron porque en realidad no querían que asistiéramos”.





De todas formas, Miguel Graffigna aclara que “desde AM-CC apoyamos no solo esta iniciativa, que sólo es un copia y pega de la que hicimos hace ya seis meses, sino cualquier otra que se presente para solucionar de una vez todos los problemas de abastecimiento de agua que viene sufriendo el municipio, vengan de donde vengan”. Indicó.





De hecho, el alcalde Pedro Armas y el concejal Rodrigo Berdullas recordarán perfectamente cómo hace dos meses en la reunión vecinal de La Pared fueron los propios vecinos los que le dijeron que acudiera al concejal Alexis Alonso, de AM-CC, para solucionar los problemas de los cortes en la zona, porque tanto él como su concejal de Podemos no eran capaces de dar respuestas.





El listado de obras que desde septiembre de 2019 y con Miguel Graffigna de alcalde, el Ayuntamiento de Pájara expuso como urgentes al CAAF y al Cabildo incluye, entre otras, las siguientes:

- Nuevo depósito en la zona de Guerime o cercanías.

- Ejecución de obra de nueva tubería desde Marcos Sánchez a Guerime, cuyo proyecto técnico ya está hecho.

- Nueva desaladora en la zona de La Lajita para conexión de las redes existentes con esta nueva desaladora. Terreno ya cedido por parte del Ayuntamiento al CAAF en La Lajita, durante la alcaldía de Miguel Graffigna.

- Actuaciones de mejoras generales en las redes de la zona entre Guerime y la Urbanización La Pared; La Pared, Tarajal de Sancho, La Lajita, etc.

- Gestión del depósito de agua potable y de las redes internas de la Urbanización La Pared, el Ayuntamiento ya ha acondicionado el depósito para cumplir con criterios sanitarios.