Informe Brexit para Fuerteventura con respuesta a las mayores inquietudes

Análisis-informe elaborado a Instancia de la Gerencia del Patronato de Turismo de Fuerteventura por su promotor majorero en Reino Unido .





Los miembros del Parlamento Europeo respaldaron ayer abrumadoramente, por 621 votos contra 49, los términos de la salida del Reino Unido de la UE. El pasado 24 de enero, Los presidentes Charles Michel y Ursula von der Leyen firmaron el Acuerdo de Retirada en Bruselas.





Ese mismo día, algo más tarde, el primer ministro Boris Johnson firmó el documento en Londres. Los eurodiputados ratificaron ayer el Acuerdo tras en un emotivo debate en Bruselas y después de la votación, los eurodiputados marcaron la salida del Reino Unido cantando Auld Lang Syne. De manera que, el Reino Unido dejará el bloque europeo a las 23:00 GMT del viernes y a partir de ese momento, ya no será miembro de la UE y los ciudadanos británicos ya no serán ciudadanos de la UE.

Post Brexit

El Día del Brexit será celebrado mañana por multitud de ciudadanos en la plaza del Parlamento en Londres, y un reloj que contará la última hora se proyectará en Downing Street, pero el 31 de enero no estará marcado por ningún espectáculo oficial. Tan pronto como el reloj marque las 23:00 (medianoche en Bruselas), Sus 73 eurodiputados ya no se sentarán en el Parlamento Europeo y los ministros británicos ya no se sentarán en las reuniones del Consejo Europeo.

Sin embargo, no se notará mucha diferencia ya que por el momento Reino Unido seguirá siendo parte del mercado único y la unión aduanera hasta el final del período de transición en diciembre, por lo que se aplicará la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital.





Lo que sucede después de diciembre de 2020 sigue sin estar claro; la futura relación entre la UE y su primer ex miembro aún no se ha negociado. Mucho dependerá de hasta qué punto el gobierno del Reino Unido quiera desviarse de las leyes de la UE. Es probable que las conversaciones formales comiencen a principios de marzo. David Frost, el principal asesor de Europa de Boris Johnson, liderará las negociaciones comerciales con la UE en su nombre, al frente de un grupo de trabajo de 40 personas que informará a Downing Street. El Departamento de Salida de la UE (DExEU) se cerrará el 31 de enero.

Fuentes: The Guardian , BBC

Preguntas y Respuestas para viajeros tras el Brexit

Europa es el destino número uno en el extranjero para los viajeros del Reino Unido, con más de 58 millones de viajes al extranjero cada año. A partir del 31 de enero de 2020, el Reino Unido entrará en un período de transición, lo que significa que todo seguirá igual y puede continuar viajando como lo hace ahora hasta, al menos, finales de diciembre 2020.

· ¿Los vuelos seguirán operando?

Sí, los vuelos continuarán operando con normalidad.

· ¿Los ferries y cruceros seguirán navegando?

Los servicios de ferry y cruceros seguirán navegando ya que, en cualquier caso, la mayoría de las normas bajo las cuales operan no se basan en las normas de la UE, sino que son internacionales.

· ¿Seguirá funcionando mi viaje en autobús?

Los autocares aún podrán viajar hacia y desde la UE, y alrededor de los países de la UE, como de costumbre.

· ¿Seguirán funcionando los trenes del Reino Unido a la UE?

Los trenes del Reino Unido a la UE continuarán funcionando como de costumbre.

· ¿Necesitaré un visado para viajar a la UE después del Brexit?

No. Los viajeros del Reino Unido ni tampoco de la UE necesitarán una visa para viajar a la UE después del Brexit.

Incluso a partir de 2021, los ciudadanos del Reino Unido que se encuentren en una corta estancia en la UE, hasta 90 días en 180 días, podrán viajar sin visa, si viajan por turismo. No se permitiría trabajar o estudiar durante ese período. La UE dice que esto seguirá siendo así mientras el Reino Unido ofrezca el mismo viaje sin visa a los ciudadanos de la UE que quieran visitar el Reino Unido.

Sin embargo, después del periodo de transición, los británicos deberán solicitar y comprar una exención de visa. Sin embargo, el Etias (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), que costará 7 € (£ 6.30) y tendrá una validez de tres años, no entrará en vigencia hasta 2021. No es solo para los ciudadanos del Reino Unido, sino para todos los demás países no pertenecientes a la UE que tienen viajes sin visa en el área Schengen (22 países de la UE más Islandia, Noruega, Suiza y Lichtenstein).

Cuando se trata de viajar hacia y desde la República de Irlanda, nada cambiará. Los ciudadanos británicos e irlandeses podrán continuar viajando libremente dentro del Área Común de Viajes: el Reino Unido, Irlanda, la Isla de Man, Guernsey y Jersey.

· ¿Habrá colas más largas en el aeropuerto?

No habrá cambios en las normas actuales de libertad de movimiento de la UE durante la transición. Esto significa que no habrá controles fronterizos adicionales, por lo que las colas del aeropuerto no deberían ser más largas.

Si se pregunta si debe unirse a la cola "UE" o "no UE" en su destino, la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) dice que podrá utilizar las puertas de pasaporte "UE / EEE, al menos hasta el 31 de diciembre 2020 ". Lo que ocurra después de 2020 estará determinado por las conversaciones entre el Reino Unido y la UE sobre futuras relaciones.

· ¿Debo contratar un seguro de viaje para cubrir Brexit?

No, aunque la mejor manera de proteger sus vacaciones es reservar un paquete de vacaciones puesto que es responsabilidad del proveedor de viajes ofrecer una alternativa o un reembolso ante cancelaciones. Es recomendable también que cuando quiera y donde sea que viaje tenga un seguro de viaje adecuado que cubra sus necesidades específicas, incluidas las condiciones médicas.

· Pasaportes

Los pasaportes válidos aún se pueden usar. No necesita tener seis meses restantes en su pasaporte para viajar a la UE. Sin embargo, su pasaporte debe ser válido para todo su viaje. A partir del 1 de enero de 2021, los británicos deberán tener al menos seis meses restantes en un pasaporte de adulto o niño para viajar.

· Tarjeta Sanitaria Europea y seguro de viaje

La Tarjeta Europea de Seguro de Salud (TSE o EHIC en inglés) permite a cualquier ciudadano de la UE acceder a la atención médica estatal cuando viaja a otro país de la UE. En el caso de un acuerdo de Brexit, los EHIC registrados en el Reino Unido seguirán siendo válidos durante 2020.

ABTA por ejemplo siempre ha aconsejado a los turistas y viajeros de negocios que se aseguren de tener un seguro de viaje apropiado, ya sea que tengan una tarjeta EHIC o no, ya que existen limitaciones para EHIC. Al viajar en la UE y más allá, es importante que contrate un seguro de viaje y verifique que cubra sus circunstancias actuales, incluidas las condiciones médicas. Si tiene una póliza anual, asegúrese de consultar los términos y condiciones y póngase en contacto con su proveedor de seguros para confirmar los detalles.

· Licencias de conducir

Mientras tenga una licencia de conducir en vigor del Reino Unido, actualmente no necesita una licencia adicional para conducir en la UE. Esto no cambiará después del 31 de enero de 2020. No se requerirá un permiso de conducir internacional, y no necesita una etiqueta de GB o una tarjeta verde para el seguro de automóvil.

o Caso de España : Puede intercambiar una licencia de conducir válida del Reino Unido sin realizar un examen dentro de los 9 meses posteriores a la fecha en que el Reino Unido abandone la UE. Después de este período de 9 meses, deberá realizar una prueba para cambiar su licencia.

· Llevar mascotas al extranjero

No habrá cambios en relación con llevar mascotas al extranjero después del 31 de enero de 2020. Una vez que finalice la transición, los pasaportes de mascotas de la UE ya no serán válidos. Las reglas exactas sobre qué hacer cuando viaja con su mascota dependerán del futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE.

· Roaming de datos

Según las normas de la UE, el costo de hacer llamadas, enviar mensajes o usar Internet en su teléfono en la UE es el mismo en el Reino Unido y esto continuará después del 31 de enero de 2020.

Incluso si no se acuerda nada, el Reino Unido ha aprobado una legislación que proporcionaría algunas garantías a los consumidores británicos, tales como:

o Límite de £ 45 al mes para el uso de datos en el extranjero, después del cual tendrían que optar por más.

o Informar a los consumidores cuando están a punto de alcanzar su asignación de datos.

· ¿Qué pasará con la compensación por los retrasos de las aerolíneas?

Los pasajeros continuarán teniendo derecho a asistencia o compensación si hay problemas de embarque, demoras o cancelaciones. El Departamento de Transporte ha confirmado que cualquier persona en un vuelo desde el Reino Unido tendrá los mismos derechos de pasajero que se aplican hoy, tanto durante como después de la transición.

· ¿Algún cambio con el duty-free?

Las compras libres de impuestos en la UE finalizaron en 1999 y no volverán durante la transición. Cualquier cambio después de la transición estará determinado por las negociaciones UE-Reino Unido.

Información adicional y enlaces de interés

