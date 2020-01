Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura amplía horario de apertura del Centro de Salud de Puerto del Rosario II

Fuerteventura.-El Centro de Salud de la capital majorera abre sus puertas desde las 7:30 horas para facilitar el acceso de los usuarios que acuden primera hora y evitar que esperen en la calle

La medida se irá implantando paulatinamente en todos los centros adscritos a la Gerencia





La Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, adscrita a la C onsejer í a de Sanidad del Gobierno de Canarias, amplía el horario de apertura del C entro de S alud de Puerto del Rosario, de modo que la puerta principal del centro se abrirá desde la 7:30 horas para facilitar el acceso al mismo y que los usuarios citados a primera hora no tengan que esperar en la calle.





Si bien la actividad del centro de salud comienza a las 8:00 horas, en su horario habitual, la medida responde a una demanda de los usuarios que hasta ahora se veían obligados a esperar en la calle hasta la apertura del centro. Esta iniciativa se irá implantado progresivamente en todos los centros de salud de la Isla.