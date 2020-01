Fuerteventura.- Terrero de lucha de Tarajalejo acoge el “Fight for the money”

Fuerteventura.- La velada es organizada por LZM2 Gym y el Ayuntamiento de Tuineje





El sábado 1 de febrero el terrero de lucha de Tarajalejo acoge “Fight for the money Fuerteventura” en el que participarán unos 16 luchadores de menos de 77 kilos en la modalidad conocida como no gi.

También conocido como el Grappling que, traducido literalmente significa "agarrando". Se trata de un tipo de lucha en la que se usan técnicas de agarre y proyecciones sin el uso de golpes. En el 2006 el Grappling se incorpora a la FILA que lo define como un estilo de lucha, también llamado submission wrestling (Lucha por abandono) o lucha No Gi ("sin kimono").

El cartel de la velada ha sido presentado este viernes en el Ayuntamiento de Tuineje con la participación de la alcaldesa Esther Hernández; Richard Fernández, organizador del evento; y Christian Cabrera, concejal de Deportes.

“La apuesta por el deporte es un objetivo de este gobierno municipal. Nuestro municipio tiene espacios y capital humano para acoger diferentes eventos deportivos como el que hoy presentamos”, señaló la alcaldesa Esther Hernández.

“Desde la Concejalía de Deportes queremos apoyar a todas las modalidades de deporte, y la involucración del Ayuntamiento en esta velada es una muestra de ello”, apunta Christian Cabrera.