Fuerteventura.- Pilar Boullosa, artista multidisciplinar, expone Luscofusco en la Casa de los Coroneles

El área de Cultura del Gobierno de Canarias presenta en la Casa de los Coroneles , La Oliva, Fuerteventura, una nueva producción expositiva de la artista multidisciplinar Pilar Boullosa (Vigo, 1987), La muestra reúne catorce piezas de video creación y fotografía, así como una instalación, que tienen como punto de partida la naturaleza, tanto artificial como natural en su constante transformación.





Luscofusco es un proyecto iniciado en 2013 que aglutina grabaciones de vídeo y fotografías realizadas entre Londres, Gran Canaria e Islandia. Registros de un lugar durante la hora previa a una puesta de sol, con un lapso entre cada sección para visualizar, de una sola vez, diferentes momentos de una misma localización.





El objetivo de esta investigación artística es condensar los cromatismos y claroscuros de los paisajes pictóricos que afectan al ser humano. Registrar esa terapia diaria imperceptible que influye sobre la psique humana de forma continuada y que está impulsada por la magia y el poder de la luz o de su ausencia.





La artista se cuestiona sobre cómo puede variar la percepción de un lugar según la hora del día y, también, hasta qué punto somos conscientes del continuo cambio cromático y lumínico que se produce ante nosotros y cómo afecta a nuestra mente. “Busco capturar esos mundos efímeros que son construidos y destruidos constantemente y crear nuevos paisajes artificiales a partir de fragmentos de la realidad, reactivando semánticamente los elementos implicados. La fotografía y el vídeo son los soportes utilizados para tal fin, capaces de registrar el amplio abanico de matices presentes en la naturaleza”, explica Pilar Boullosa





Las obras obtenidas no se presentan como intermediarias de lo que sucedió, entre la toma y el espectador, no son representaciones del pasado, se exhiben como piezas que están siendo, invitando a vivir el presente. Las características de un lugar convierten cada localización en enclaves únicos, brindando posibilidades infinitas de creación. La presencia humana y animal circundante se presenta en estas piezas como valor añadido, supeditadas a la omnipresencia de la luz y su antagonista, la oscuridad. Ambas materia intangible de carácter universal, cuyo misticismo nos traslada a lo más remoto de nuestros orígenes.





Licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, 2010, y con el Posgrado en Diseño Gráfico por la University of Arts of London, 2013. Se autodefine como artista multidisciplinar. Utiliza el arte como herramienta para generar piezas que planteen preguntas críticas sobre su cotidianidad. Los soportes que utiliza para materializar las obras vienen condicionados por la naturaleza del tema, hecho que le sumerge en un constante aprendizaje que le lleva a abrir nuevos caminos para poder consumar su ejecución.





Entre sus exposiciones individuales, destaca Inefable, en el C.N. Metropole (Las Palmas de Gran Canaria, 2018); Relatos (in)visibles, en la Fundación Mapfre Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria, 2016); Tradición forzada, en el Museo Cristóbal Gabarrón (Mula, 2016); Head in the clouds, en Mary Ward Centre (Londres, 2011); y De este a oeste, en Alianza Francesa de Vigo (Vigo, 2010).