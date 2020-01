Fuerteventura.- Mile Vidic Gutiérrez se posiciona en el Top 20 de los fotógrafos de boda de España

Fuerteventura.- El fotógrafo majorero logra el puesto 16 en la prestigiosa página web Fotógrafos de Boda de España





· En la página web Wedding Photography Select de UK, en la que entran a concurso miles de fotógrafos del mundo, Vidic se sitúa en el Top 10.





En Puerto del Rosario, a 14 de enero de 2020

La Fotografía de Boda se ha convertido en un arte. Ese es un hecho que puede testimoniar el fotógrafo majorero Mile Vidic Gutiérrez, profesional de la imagen que en 2019 logró posicionarse en el Top 20 de los fotógrafos de boda de España. Su último logro, colocarse en el puesto 16 del ranking de Fotógrafos de Boda España, la página web de Fotografías de Bodas más importantes del país. En la página web Flecha en Blanco, orientada hacia la fotografía documental y la captación de momentos reales, se sitúa actualmente en el puesto 22. “Es difícil expresar el enorme orgullo que siento al encontrarme en el mismo ranking de fotógrafos cuyos trabajos he seguido desde el principio; mi admiración por ellos es enorme”, asegura Mile Vidic.

Pero el trabajo de este fotógrafo majorero también es reconocido a nivel internacional. En la página web inglesa Wedding Photographer Select, Vidic se encuentra en el puesto 9, lugar que comparte con otros tres fotógrafos más al haber cosechado cada uno un total de 13 premios durante el pasado año. Se trata de un ranking en el que aparecen fotógrafos de todo el mundo, profesionales con los que se codea el fotógrafo majorero.

En la sección España de la página web rusa Mywed Photographer, Mile Vidic se encuentra en el Top 10 de una de las páginas más concurridas del sector y donde se llegan a presentar más de 70.000 instantáneas de los cinco continentes. “Estar en el número 10 de esta lista es como un sueño, porque equivale a jugar en Primera División”, explica Vidic. En esta página, a la que acceden cerca de 60.000 fotógrafos, se encuentra en el Top 100 del mundo.

Para Mile Vidic Gutiérrez presentar su trabajo en concursos supone “una fuente de motivación, me permite intercambiar opiniones con otros compañeros con la intención de mejorar y abrirme a nuevas perspectivas sobre la Fotografía de Bodas, porque lo que te diferencia de otros fotógrafos es tu manera de ver a las personas y los momentos”. Cultivar la originalidad y defender un estilo propio son dos de los requisitos para lograr esos objetivos. Según explica, “ha sido un trabajo muy duro durante estos años en los que, ronda tras ronda de los concursos, he ido sumando premios. Pero, sin duda, el mejor premio que he recibido es el de las parejas que me han contratado, parejas enamoradas que han puesto mucho cariño e ilusión en ese gran momento que es el día de la boda y que no merecen sino el máximo esfuerzo y calidad de las fotografías con las que recordar ese momento inolvidable”.





Acerca de Mile Vidic Gutiérrez

Mile Vidic Gutiérrez (Gran Tarajal, 1975) tiene una amplia trayectoria como reportero gráfico para diferentes medios de comunicación audiovisuales y escritos, así como en gabinetes de prensa, si bien en los últimos años ha dado rienda suelta a su pasión: la Fotografía de Bodas. Es propietario de un estudio fotográfico en su pueblo natal, que ha convertido en su laboratorio personal y en donde mantiene siempre vivo el contacto con las personas. Ese contacto directo y la complicidad que crea con la gente es lo que le permite encontrar y plasmar la esencia de ella en cada instantánea.

La Fotografía de Bodas lo ha llevado a recorrer gran parte del territorio peninsular, además de Canarias y, por supuesto, Fuerteventura. Este año ya tiene apuntado en su agenda, entre otros lugares, la histórica ciudad de Toledo.

Mile Vidic comenzó en 2016 a presentar su trabajo profesional en diferentes concursos a nivel nacional e internacional. De hecho, tanto ese año como en 2017 fue nominado como candidato a Fotógrafo del Año por Unionwed, una de las páginas más prestigiosas del panorama nacional. Además, cuenta en su haber con un Fearless Photographer, considerado el Premio Óscar de la Fotografía de Bodas ya que en cada ronda se pueden presentar más de 10.000 imágenes de fotógrafos de todo el mundo.





Para ampliar información :

Facebook: milefotografiayvideo