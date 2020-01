Fuerteventura.- La Oliva apuesta por el turismo deportivo para ganar competitividad y atraer visitantes de calidad

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de La Oliva presentó hoy en Fitur la nueva marca "La Oliva, Territorio Deportivo", así como las principales competiciones de relevancia en el exterior. El 26% de los turistas que visita el municipio lo hace ya para practicar deporte

La Oliva, a 23 de enero de 2020. El 26% de los turistas que visita el municipio de La Oliva lo hace en busca de una experiencia deportiva y de actividad al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza. "Del tradicional turismo de sol y playa, las encuestas nos dicen que el rejuveneciendo del perfil de visitante es ya una realidad, y que se nos abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un modelo de turismo de calidad apostando por el turismo deportivo", explicó hoy el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco.

Así se pronunció Blanco en la presentación de la nueva marca "La Oliva Territorio Deportivo" en Fitur, en un acto en el que participaron también el concejal de Turismo, Marcelino Umpiérrez, la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, y el presidente de Columbus Runner Fuer, Antonio Ibáñez, club deportivo responsable de dos pruebas de relevancia en el exterior, como son la Alltours ½ Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura (31 de octubre) y Acua Water Park Fuertebike (5 de septiembre).

Bajo el paraguas de la nueva marca, el turismo de La Oliva desarrollará este año una batería de acciones conjuntas con los promotores de los principales eventos deportivos de interés turístico, explicó Marcelino Umpiérrez. "Tenemos programado acciones de promoción y marketing en los mercados de origen, apoyar con más fuerza y ampliar los eventos deportivos de trascendencia en el exterior, mejorar el reconocimiento de La Oliva como destino de turismo deportivo bajo esta nueva marca, y, en definitiva, adaptarnos a la realidad de un turismo que demanda una experiencia de actividad física en la naturaleza y de ocio al aire libre, y que no pude encontrar un lugar mejor para ello que nuestro municipio", trasladó el concejal de Turismo.

La concejala de Deportes, Gleiber Carreño, agregó que los principales eventos deportivos del calendario anual "cuentan ya, a día de hoy, con una mayoría de participantes que se desplazan desde fuera de la isla, la Media Maratón de las Dunas, Fuertebike, la Travesía a Nado de Isla de Lobos… Contamos también con un sector muy potente de deportes acuáticos como el surf, el kitesurf y el windsurf, y complejos turísticos con instalaciones de primer nivel, como una piscina olímpica o canchas de vóley playa, además de modalidades deportivas que están creciendo y que queremos apoyar porque tienen un amplio potencial de crecimiento, como son el trail o el triatlón".

Por su parte, Antonio Ibáñez llamó la atención sobre la necesaria colaboración que debe existir entre las instituciones y el sector turístico local que apuesta por el turismo deportivo, "pues así lo demuestran las cifras de visitantes, con cada vez más turistas que vienen a practicar deporte. Ya sea para participar en una competición, o para practicar deporte por su cuenta, es un perfil que viene con acompañantes y familiares, que tiene una alta capacidad de gasto, que sale del hotel, y que consume en comercios y restaurantes. Es un segmento muy interesante que generalmente no contrata todo incluido".

En definitiva, puntualizó el alcalde, "apostamos por el salto que necesita el turismo de nuestro municipio, no sólo ofreciendo alternativas de ocio a quienes nos visitan, sino trabajando para que nuevos turistas quieran venir a conocernos. Con una oferta de mayor calidad, y trabajando bien en la creación de demanda, podremos completar esa transición hacia el nuevo modelo que proponemos", declaró el alcalde de La Oliva.

Este acto celebrado en el espacio de la Asociación Canaria de Municipios Turísticos (AMTC) en Fitur congregó a decenas de empresarios y representantes del sector turístico, presentándoles el vídeo promocional de LOTD (La Oliva Territorio Deportivo), "con espectaculares imágenes de La Oliva que muestran a nuestro municipio como un escenario natural para la práctica deportiva", destacó el concejal de Turismo, Marcelino Umpiérrez.

Eventos deportivos en La Oliva: batiendo récords

La apuesta por el turismo deportivo en el municipio, trabajando de manera conjunta el Ayuntamiento de La Oliva, el sector turístico y las organizaciones deportivas con presencia en el municipio, ha dado notables resultados en los últimos tiempos.

Un ejemplo de ello son los récords de participación que batieron en 2019 las principales pruebas deportivas que se celebran en el norte de Fuerteventura, como la Acua Water Park Fuertebike, con 1.014 participantes ( 777 de fuera de la isla ), la Alltours ½ Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura, con 600 inscritos (90% de fuera de la isla y 60% de otras nacionalidades), o la Travesía a Nado Isla de Lobos - Fuerteventura, con 400 participantes (un 75% de fuera de la isla).

En el apartado de deportes acuáticos, la Fuerteventura SUP Challenge congregó a más de un centenar de participantes, celebrándose en la Isla de la mano del club Onexe varios campeonatos y copas de España de stand up paddle, SUP Olas, Beach Race, SUP Race, Prone Lifesaving y Longboard.

Otra modalidad que está ganando relevancia son las carreras de trail, que el año pasado congregaron a unos 700 participantes, entre la nocturna Hyundai Dolores Night Trail (300), que organiza el Club Calderetilla Trail, y la Escanfraga Trail (400), a cargo del Club Deportivo Fuertetrail. Esta última carrera se incluye en 2020 en el circuito de la Copa de Canarias de Trail, con lo que aumentará su participación y capacidad de convocatoria, y el club tiene programadas cuatro pruebas más, como la primera Tababaire Trail, y las pruebas de Calderón Hondo, en Lajares, y el Kilómetro Vertical de Vallebrón, además del tradicional Cross San Vicente Ferrer.

Tampoco son desdeñables los 230 participantes en el evento de relevancia nacional Nogiland Fuerteventura, en la modalidad de jiujitsu brasileño (BJJ), así como las veladas de deportes de contacto del club local Noi Thai, como Time of Warrior, que congregan a unos mil espectadores.

Para este 2020, las concejalías de Turismo y Deportes tienen previsto recuperar el Triatlón de Corralejo Grandes Playas, que se celebró por primera vez en 2018, y que este año contará con unas 200 plazas. La competición será valedera para el Campeonato de Canarias de la modalidad, destacando la competición de triatlón por relevos, que tiene el atractivo de incluirse por primera vez como deporte olímpico en Tokio 2020.