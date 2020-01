Fuerteventura.- Ayuntamiento de La Oliva solicita al Caaf mayor información sobre los cortes de agua y las inversiones previstas

Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF ( T.M.LA OLIVA) - 500.000 €

Presupuestos del Cabildo y el Caaf

A fecha de 12 diciembre de 2019, el Cabildo de Fuerteventura ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del proyecto de Presupuestos de la institución para 2020, que con una cuantía de 119.730.000 euros y un incremento del 7,57%, calificaron como "el mayor de la historia", aunque sin ofrecer en ese comunicado ningún detalle sobre las inversiones hidráulicas anunciadas.

El Cabildo Insular aprobó inicialmente su proyecto de Presupuestos para 2020 el día 20 de diciembre de 2019, sin reflejar en el apartado de inversiones ninguna de las obras hidráulicas anunciadas ni contempladas en el documento de Emergencia Hídrica aprobado en el Consejo Insular de Aguas, como tampoco se refleja ninguna de esas inversiones en el Presupuesto del Consorcio de Aguas a Fuerteventura para este año de 2020.

El único proyecto para toda la isla recogido entre los presupuestos del Cabildo y del Caaf para 2020, se encuentra precisamente en el documento de la institución insular, con una partida de 1.636.188,56 € para la ejecución de las obras de 'RENOVACION, SUSTITUCION Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL COTILLO Y AMPLIACION DE DIÁMETRO'. Este proyecto no estaba contemplado en el documento de Emergencia Hídrica publicado en el BOC a 3 de diciembre, y sí en los presupuestos del Cabildo, señalando no obstante como inversión con cargo a los fondos FDCAN, y con una cantidad que no cubriría la totalidad de los costes de ejecución del proyecto.

Por último, ya el 9 de enero de 2020, tanto el Consejo Insular de Aguas como el Cabildo de Fuerteventura publican en sus webs corporativas el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, declarando definitivamente la situación de Emergencia Hídrica, e incluyendo un listado de obras ampliado con respecto al anuncio publicado el 3 de diciembre, e incluyendo, esta vez sí, el proyecto de 'RENOVACION, SUSTITUCIÓN Y SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL COTILLO Y AMPLIACIÓN DE DIAMETROS', con un importe de 1.743.228,93 €.

Vale la pena recordar que este proyecto estuvo en una fase de licitación inicial por parte del Cabildo en 2019, sin que este expediente siguiera su curso o se conociera más de él.

Canales de comunicación con los abonados

En los numerosos en que los miembros de este grupo de Gobierno han tenido conocimiento de situaciones de desabastecimiento de agua que afectan a vecinos del municipio abonados al Caaf, quienes trasladan a este Ayuntamiento sus protestas a través de los más diversos canales (llamadas de teléfono, quejas en el Buzón Ciudadano de la web municipal, Incidencias en la App municipal La Oliva Línea verde, mensajes públicos y privados en redes sociales, etc.), hay una constante que se repite, y es la protesta por la escasa o nula información que ofrece el prestador del servicio, el Caaf, para explicar y resolver situaciones que, cuando se producen, producen un enorme malestar a las personas afectadas por los cortes de agua, no pudiendo realizar tareas tan básicas y necesarias para el devenir diario como ducharse o cocinar.

En la web corporativa del Caaf, figura como oficina de atención al público en el municipio de La Oliva la situada en Corralejo (C/ Palangre, 15), con Tel/Fax 928 850 761 (Ext 093), y móvil 618 309 139, con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h.

En cuanto a otros canales de comunicación que son la principal herramienta de relaciones con los ciudadanos en la administración pública del siglo XXI, el Caaf no tiene perfiles de Instagram ni twitter, y su página de Facebook se encuentra inactiva desde el 8 de abril del año pasado, hace ya diez meses.

En cuanto a las ya mencionadas quejas de los vecinos que llegan al Ayuntamiento de La Oliva en relación al servicio que presta el Caaf, el denominador común es que ninguno de los mencionados canales de información funciona correctamente, siendo la protesta más generalizada que no cogen el teléfono ni informan del estado de las averías o los cortes, algo que sería de mucha ayuda en la planificación de su vida diaria para los vecinos y vecinas afectados.