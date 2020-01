Fuerteventura.- Antigua : La seguridad debe ser el principal criterio de la Feria Insular de Artesanía

Aunque suponga ponerme en la posición más complicada, afirma el regidor municipal, objetivo de críticas y afirmaciones que no he hecho, mantengo la postura de que es la seguridad lo que debemos garantizar, y no manifestaré ninguna opinión sobre su emplazamiento hasta que los informes técnicos estén sobre la mesa, todo lo demás son hoy palabras al viento.