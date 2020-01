Deportistas de Fuerteventura vuelven a obtener importantes resultados

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y el vicepresidente 1º y consejero del Área Insular de Deportes, Alejandro Jorge, en nombre de toda la Corporación Insular, se sienten orgullosos, al tiempo que transmiten su más sincera felicitación y enhorabuena, por la sincera determinación y serios esfuerzos que han permitido a nuestros deportistas, una vez más, brillantes e importantes resultados.





Consecuencia de esa línea de trabajo y esfuerzo constante , proyectando nuevamente Fuerteventura como cuna de excelentes deportistas, Marta Liju Luis Callero en Balonmano; Áncor Sosa Kather en Windsurf y Carla Brito Hernández en Baloncesto, entre otros, han alcanzado recientemente destacados éxitos:













Marta Liju Luis Callero, jugadora del C.D. Morro Jable V.C., obtiene la quinta posición, como integrante de la Selección Canaria Infantil Femenina, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado en Cantabria del 2 al 7 de enero del presente año.





Áncor Sosa Kathe, con tan sólo 12 años, se alza con la cuarta posición en la primera prueba del Mundial PWA Júnior de Windsurf, en la categoría sub' 15 de la modalidad de Slalom, celebrado del 2 al 5 de enero en las playas de Almerimar (El Ejido), bajo unas condiciones ausentes de viento fuerte que no fueron las más propicias para él. No obstante, esta nueva y gran experiencia le permite continuar formándose, así como afrontar la temporada con mucho optimismo y motivación.









La majorera Carla Brito Hernández (Spar Gran Canaria), se subió al tercer escalón del pódium como integrante de la Selección Canaria Cadete Femenina de Baloncesto, y con un papel determinante, en el Campeonato de España Cadete celebrado en Huelva del 3 al 7 de enero.