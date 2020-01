Cabildo Fuerteventura recibe a 25 estudiantes de Erasmus+ del proyecto ‘Europe-Knowing the past, living the present and creating the future’

El Cabildo de Fuerteventura recibió en la mañana de hoy a 25 estudiantes internacionales de Erasmus+ del IES Puerto del Rosario del proyecto denominado ‘Europe-Knowing the past, living the present and creating the future’, quienes tienen una edad comprendida de entre 14 y 16 años y provienen de institutos socios de Alemania, Inglaterra y Grecia. A su llegada al Cabildo, fueron atendidos por el vicepresidente 2º y consejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo Insular, Andrés Briansó, la consejera de Educación, Empleo y Juventud, María Jesús de la Cruz, y por el gerente del Patronato de Turismo, Moisés Jorge, quienes agradecieron la visita del alumnado y su interés por conocer la cultura histórica de la isla de Fuerteventura.





El objetivo del proyecto es que los y las participantes reconozcan la importancia que tiene conocer los valores histórico-culturales y económicos de la relación que Canarias y Fuerteventura en particular, tienen con Europa.





Para lograr este objetivo, los y las jóvenes han visitado lugares históricos de aprendizaje en la isla de Fuerteventura que derivan un aspecto de la historia cultural europea con relevancia sociopolítica en la actualidad, a fin de mostrarlo a estudiantes y profesorado en sus visitas, cuyo resultado de estudio será una biblioteca documental y digital que se publicará en las respectivas páginas escolares y podría ser utilizado en clase y en eventos públicos de las escuelas asociadas.





Fuerteventura representa el punto de encuentro de tres continentes y también representa la importancia del estudio de la mezcla de culturas para conseguir una sociedad tolerante y solidaria. Para el consejero insular de Cultura y Patrimonio Histórico, Andrés Briansó, "es reconfortante conocer a jóvenes estudiantes de diferentes países interesados en la cultura majorera como referencia de la mixtura europea".