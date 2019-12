Tres jirafas macho de Oasis WildLife Fuerteventura han sido intervenidas en una cirugía de alto riesgo

Tres jirafas macho de Oasis WildLife Fuerteventura han sido intervenidas, en los últimos días, en una cirugía de alto riesgo realizada por especialistas del equipo de grandes mamíferos del parque, en colaboración con importantes expertos internacionales.



Esta intervención permitirá reunir en una misma instalación a toda una familia de esta especie, que hasta ahora permanecían separadas, para evitar problemas de consanguinidad.



La operación, una castración quirúrgica, se ha llevado a cabo con un método anestésico especial y ha resultado todo un éxito en el ámbito de la medicina veterinaria. La coordinación de todos los equipos del parque, veterinarios, biólogos, cuidadores y científicos, han permitido que, esta intervención única en Canarias a nivel de la medicina veterinaria haya sido todo un éxito.



Machos alejados del grupo

Como ocurre con todas jirafas, los machos nacidos en reservas de naturaleza deben ser alejados de sus familias al alcanzar la madurez, para evitar la endogamia de la especie, tener mayor control sobre algunas enfermedades, y evitar, además, luchas internas entre machos.



La dirección de Oasis WildLife Fuerteventura ha querido apostar por mantener a toda la familia de jirafas que vive en el parque unida y castrar a estos tres machos, que habían entrado ya en la edad adulta.



“La castración de jirafas adultas conlleva numerosos problemas, y la anestesia es el mayor riesgo, por la anatomía y las características fisiológicas, por lo que hemos querido contar con los mejores expertos en esta materia”, ha asegurado Olga Amann, responsable de grandes mamíferos de Oasis WildLife Fuerteventura.



La castración quirúrgica de la jirafa es una intervención muy complicada y arriesgada. La administración de la anestesia es realmente muy peligrosa en esta especie, debido a su gran tamaño y al peso de los animales, de cerca de 1.000 kilos. A diferencia de otros animales, la jirafa evita tumbarse mientras se duerme y pueden sufrir graves daños al acostarse de golpe. Algunas jirafas no sobreviven al fortísimo impacto físico que puede suponer una caída durante el proceso de anestesia, y además, en otras ocasiones no consiguen levantarse tras la operación.



El método anticonceptivo en jirafas tiene un elevado coste y es de muy compleja aplicación. Por lo que se convierte en una opción muy complicada para la mayoría de los zoológicos. Oasis WildLife Fuerteventura apuesta por las innovaciones médicas, como es el caso de las intervenciones realizadas.



La cirugía llevada a cabo en Oasis WildLife ha sido todo un logro de medicina veterinaria, y los animales se encuentran ya plenamente recuperados.



Un equipo de gran prestigio para una intervención excepcional



Para llevar a cabo esta delicada tarea, Oasis WildLife Fuerteventura ha contado con un equipo de 25 profesionales de gran prestigio. Entre ellos, los doctores de elevado reconocimiento internacional, Robert Hermes y Alex Lécu, acompañado de una residente veterinaria del zoo de Paris y una veterinaria de Londres. También participaron dos ex veterinarios de Oasis y Carlos Rivero, de la empresa de crines del viento, experto en podología y colaborador que se encarga desinteresadamente de limar las pezuñas de las jirafas y se forma particularmente para ello.



Los dos expertos, en el campo de la medicina anestésica y en la reproducción de grandes mamíferos, han destacado la importancia de la intervención realizada en Oasis Wildlife y el trabajo del centro en la conservación de especies.



El equipo de Oasis ha trabajado el protocolo anestésico desarrollado por Alex Lecú, especialista del zoo de Paris. Se han necesitado décadas de experiencia y más de 90 pruebas para perfeccionarlo y afianzarlo. Una vez aplicado el dardo anestésico, la jirafa se duerme cuando han pasado entre tres y cinco minutos. Del mismo modo que el tiempo de recuperación es también muy corto. Tres horas después de la operación, las jirafas pueden llegar a galopar con total normalidad.

La familia de jirafas de Oasis Wildlife Fuerteventura



Las primeras jirafas que llegaron a Oasis WildLife Fuerteventura en el año 2004, fueron tres hembras procedentes de Budapest y un macho francés. Poco a poco han ido reproduciéndose y creando su propio hogar. En la actualidad, el parque cuenta con 12 jirafas: siete hembras y cinco machos, la mayor familia de jirafas de Europa.



En abril del 2018, el zoológico diseñó un nuevo espacio para la familia de jirafas en la misma sabana africana del parque. Los animales fueron trasladados hasta esta zona caminando por su propio pie, tras largos entrenamientos, evitando así el uso de anestesias para su traslado.



Los tres machos, ahora intervenidos, no fueron entonces trasladados a esta sabana. Han permanecido solos en la antigua instalación durante un año. Allí han sido preparados para su intervención, y tras el éxito de la operación, serán entrenados para volver junto a su familia a la gran instalación de la sabana.